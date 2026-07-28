(AMP) MasOrange eleva un 1,3% su facturación en el primer semestre, hasta 3.763 millones

Archivo - El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Española para la Digitalización, el evento se des - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

MasOrange facturó 3.763 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 1,3% más en comparación con el mismo periodo del curso anterior, según ha informado este martes en un comunicado.

La compañía ha destacado que mantuvo su "sólido" ritmo de crecimiento, impulsado por su buen desempeño comercial y por el avance del negocio 'B2B' y los nuevos servicios.

La 'teleco' obtuvo unos ingresos por servicios de 2.793 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone una mejora respecto al primer trimestre del año, mientras que el segmento mayorista aportó 312 millones de euros, un 13,2% más que los 275 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Por su parte, los ingresos por la venta de dispositivos crecieron un 14,3%, hasta alcanzar los 642 millones de euros.

En junio, ya integrada en el grupo Orange, los ingresos se aceleraron hasta los 648 millones de euros, un 2% más que en el mismo mes del año anterior. Dentro de esa cifra, los ingresos por servicios se mantuvieron estables interanualmente, con 462 millones de euros.

No obstante, la 'teleco' redujo casi un 28% en términos interanuales su resultado bruto de explotación después de arrendamientos (EbitdaaL), que cerró el primer semestre en 1.063 millones de euros, afectado por "impactos contables no recurrentes".

Durante el sexto mes del año, el EbitdaaL, ya sin dicho impacto contable, aumentó un 2,2%, hasta los 225 millones de euros.

En cuanto a la capacidad de generación de caja operativa de MasOrange, también mejoró de forma relevante, con un aumento del 1,8% respecto al año anterior, hasta superar los 472 millones de euros (adjusted Ebitda-recurring net Capex), reforzando la capacidad de inversión y creación de valor de la compañía. En el mes de junio, este parámetro registró un fuerte crecimiento hasta alcanzar los 146 millones de euros, un 25,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

A comienzos de junio, Orange completó la adquisición del 50% de MasOrange que estaba en manos de Lorca, su socio en la empresa conjunta en España, por 4.250 millones de euros, pasando a controlar el 100% del capital del operador.

NUEVOS 83.000 CLIENTES

Durante el segundo trimestre del año, MasOrange incorporó 83.000 nuevos clientes, 70.000 de móvil pospago y 13.000 de banda ancha fija, así como 215.000 clientes de nuevos servicios (energía, seguros, alarmas, servicios financieros y salud).

La compañía contaba entonces con más de 33 millones de líneas totales --excluyendo las líneas 'M2M'--, de las que 26 millones eran de móvil, con cerca de 22 millones en el segmento de pospago, y más de 7,1 millones de banda ancha fija. El total de líneas gestionadas por MasOrange superó los 47 millones (incluyendo 'M2M'), lo que la consolidó como el operador español con la mayor base de clientes de España y con los niveles más altos de satisfacción.

En cuanto a las sinergias previstas, la compañía se encontró en proceso de obtener de forma acelerada los más de 430 millones de euros acumulados previstos para este año.

"MasOrange sigue creciendo y creando valor en un entorno altamente competitivo. Hemos reforzado nuestro liderazgo en el mercado español impulsado por el crecimiento de nuestras principales áreas de desarrollo, especialmente B2B y los nuevos negocios, manteniendo también el liderazgo en la satisfacción de los clientes en España", ha afirmado el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger.

FIRME COMPROMISO CON LA INVERSIÓN

MasOrange ha asegurado que mantiene un firme compromiso con la inversión, la innovación y el desarrollo de la economía y la digitalización en España, una posición de liderazgo que se traduce en un profundo compromiso con el desarrollo económico, digital y del empleo en el país, donde la compañía invierte alrededor de 1.200 millones de euros al año, acumula una inversión histórica de más de 50.000 millones y genera más de 55.000 empleos indirectos con el desarrollo de sus actividades.

Esta inversión, así como la apuesta de MasOrange por el desarrollo de los servicios más innovadores y el despliegue de las redes más avanzadas (fibra XGSPON, 5G Advanced, OpenRAN, Open Gateway), han sido decisivos para situar a España a la vanguardia de la transformación digital.

MasOrange cuenta con la mayor cobertura de banda ancha en España, con más de 32 millones de hogares con fibra óptica y cerca del 94% de cobertura de población 5G.

Este gran esfuerzo inversor, según la compañía, se materializa hoy en proyectos de vanguardia clave para el país, como la finalización del 'Plan Único 5G Rural' para conectar a 1.500 municipios, el lanzamiento de Orange Cyberdefense España o el despliegue pionero de la inteligencia artificial (IA), consolidando a MasOrange como el gran motor de la transformación digital de la sociedad y las empresas españolas.

ORANGE CYBERDEFENSE ESPAÑA

MasOrange ha participado en el lanzamiento de Orange Cyberdefense España, empresa española que tiene como objetivo convertirse en el socio de referencia en seguridad digital avanzada para empresas, administraciones públicas y clientes particulares del mercado español.

La compañía ha destacado que Orange Cyberdefense España contará con el mejor talento nacional, la infraestructura más moderna y la tecnología más avanzada. Además de los equipos ubicados en Madrid y Barcelona, la entidad dispondrá de un centro de seguridad local para estar cerca de los clientes y garantizar una respuesta rápida a incidentes digitales.

Orange Cyberdefense España prevé la contratación de 100 expertos en ciberseguridad, con perspectivas de crecimiento, y colaborará con otras empresas del ecosistema digital de España.

Durante el primer semestre del año, la compañía continuó también con su decidido avance en el desarrollo de propuestas innovadoras útiles para sus clientes, como 'Conecta 5G', que permite a empresas y administraciones públicas españolas configurar y autogestionar sus redes privadas 5G, acelerando el despliegue de casos de uso adaptados a cada necesidad, o su servicio '5G Fast Track', que mejora la conectividad en situaciones de alta afluencia de personas en las que la calidad de la conexión de datos móviles puede verse afectada, como partidos, conciertos, estaciones, localidades turísticas en temporada alta o fiestas populares.

Por otra parte, MasOrange ha desplegado proyectos de inteligencia artificial para empresas, desde la automatización de la atención al cliente hasta la optimización de sus operaciones, y ha activado casos de uso de analítica avanzada y monetización del dato en sectores como retail, turismo y movilidad. También ha desarrollado servicios digitales que van más allá de la conectividad, integrando 'cloud', datos y seguridad en propuestas completas de valor.

Esta transformación tecnológica, en la que cobra especial importancia la inteligencia artificial, también se está produciendo dentro de MasOrange, que cuenta ya con 1.100 agentes de IA desplegados en la compañía, con más de 150 casos de uso activos y una adopción de esta tecnología que ya supera el 80% de la organización.