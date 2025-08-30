(AMP) Medios aéreos trabajan en extinguir un incendio forestal en Benimodo (Valencia), con evolución positiva

VALÈNCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y varias dotaciones terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal en Benimodo (Valencia), que presenta "evolución positiva". El fuego ha provocado que el Centro de Coordinación de Emergencias establezca la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

El fuego se ha declarado este sábado, sobre las 12.49 horas, en el camino del Tossal en Benimodo. Afecta a vegetación e instalaciones de riego y está próximo a chalets en la zona, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

En un inicio, se han movilizado dos medios aéreos, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos autobombas y dos unidades de Bombers Forestals de la Generalitat. Posteriormente, se ha movilizado un tercer medio aéreo y dos agentes medioambientales. Ante la "buena evolución", se han retirado dos medios aéreos a las 14.15 horas.

A las 13.45 horas, Emergencias ha establecido la situación 1 del PEIF y ha informado que un avión en ruta de vigilancia preventiva ha realizado una descarga en el incendio.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

También se han desplazado a las tareas de extinción dos grupos de voluntarios, según informa la Agrupació Contra Incendis Forestals )(ACIF) Carlet.