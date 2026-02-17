(AMP) STC gana un 40% menos en 2025, hasta 3.400 millones de euros, y repartirá dividendo de 630 millones

Archivo - Logo de STC - STC - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El operador de telecomunicaciones saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, obtuvo un beneficio neto atribuido de 14.828 millones de riales saudíes (unos 3.400 millones de euros) en 2025, lo que supone un descenso de casi el 40% respecto a las ganancias obtenidas un año antes, según ha informado este martes la compañía, que distribuirá entre sus accionistas un dividendo total de 2.744,4 millones de riales saudíes (alrededor de 630 millones de euros).

La 'teleco' saudí alcanzó entre enero y diciembre del año pasado unos ingresos récord de 77.819 millones de riales saudíes (en torno a 17.800 millones de euros), un 2,5% más que las ventas que se anotó en 2024.

Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía cerró el ejercicio en 24.469 millones de riales saudíes (unos 5.600 millones de euros), lo que refleja un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el beneficio operativo (Ebit).

El beneficio operativo (Ebit) de la empresa saudí se situó en 14.438 millones de riales saudíes (unos 3.280 millones de euros), ligeramente por encima de los 14.426 millones de riales saudíes (unos 3.280 millones de euros) obtenidos en los mismos meses de 2024.

El consejero delegado de STC, Olayan bin Mohammed Alwetaid, ha afirmado que los resultados reflejan la capacidad del grupo para lograr un crecimiento "rentable y sostenible", a la vez que diversifica sus fuentes de ingresos y fortalece su infraestructura digital.

También ha señalado que durante el 2025, el grupo expandió su red hasta superar los 10.800 sitios 5G y los 3,75 millones de conexiones de fibra hasta el hogar, además de realizar la primera prueba regional del espectro de 7 gigahercios (GHz) como preparación para las tecnologías 6G.

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

STC distribuirá dividendos provisionales correspondientes al cuarto trimestre de 2025 en línea con su política de retribución para el período de tres años iniciada en el último trimestre de 2024.

La compañía ha anunciado que abonará 0,55 riales saudíes por acción (unos 0,13 euros) el próximo 12 de marzo, por un importe total de 2.744,4 millones de riales saudíes (alrededor de 630 millones de euros).