(AMP) Telefónica reduce un 75% sus pérdidas a junio e ingresa 16.392 millones impulsada por España y Brasil

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Telefónica registró unas pérdidas netas de 338 millones de euros en el primer semestre del año, un 75% menos que los 'números rojos' de 1.355 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025, debido al impacto de 1.001 millones por la desinversión en Chile y a la provisión de 265 millones de euros realizada para cubrir la reestructuración de su filial en Alemania, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2026, la 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 16.392 millones, un 1,7% más en tasa de cambio real (0,4% en términos constantes) que en el mismo tramo del año anterior, impulsados por España y Brasil.

En concreto, esta tendencia se vio reforzada en el segundo trimestre, cuando la facturación se situó en 8.265 millones, un 3% más en tasa de cambio real (0% en términos constantes) respecto a un año antes.

Los ingresos del negocio residencial ('B2C') alcanzaron 9.693 millones en el primer semestre, tras crecer un 5,6% en tasa de cambio real (1,4% en constante) entre abril y junio de 2026, hasta 4.885 millones, el 59% del total.

En el negocio de empresas ('B2B') y mayorista, la facturación semestral se situó en 3.954 millones y 2.744 millones de euros, respectivamente, con unos ingresos en el segundo trimestre de 2.022 millones en 'B2B', un 9,5% más en tasa de cambio real (6,7% en constante), y de 1.358 millones en mayorista, un 12,4% menos en tasa de cambio real (12,3% en constante).

En este contexto, el grupo obtuvo un beneficio neto de 474 millones con las operaciones que siguen dentro de Telefónica --España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de negocios en continuidad--, mientras que las actividades que ya están fuera del perímetro del grupo o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, aportaron un resultado neto negativo de 812 millones.

No obstante, en el segundo trimestre la compañía dejó atrás los 'números rojos' y obtuvo unas ganancias netas de 73 millones, resultado que recoge un beneficio de 87 millones en las operaciones continuadas y unas pérdidas de 14 millones en las discontinuadas, y que está condicionado por la provisión destinada a cubrir la reestructuración de su filial alemana.

El beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas se situó en 473 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 954 millones de euros en la primera mitad del ejercicio.

La 'teleco' mejoró su rentabilidad hasta junio, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que alcanzó los 5.768 millones, un 3,8% más en tasa de cambio real (2,3% en términos constantes) que en el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento se vio reforzado en el segundo trimestre, cuando el Ebitda ajustado se situó en 2.933 millones, un 6,4% más en tasa de cambio real (2,7% en términos constantes), de modo que el grupo camina, tal y como ha explicado, "con paso firme hacia el cumplimiento del crecimiento contemplado para el conjunto del año".

El grupo redujo la deuda financiera neta, que se situó en junio en los 25.278 millones, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento bajó hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

Con todo, la compañía cerró entre abril y junio su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en todos los principales indicadores financieros, tanto a tasa de cambio real como en términos constantes.

REVISA AL ALZA SU PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA OPERATIVO PARA 2026

Las cifras conseguidas en la primera mitad del ejercicio permitieron a Telefónica reforzar su ambición para la segunda mitad del año, hasta el punto de revisar al alza su objetivo para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado), para el que contempla ahora un crecimiento interanual por encima del 3% en términos constantes frente al anterior objetivo de más del 2%, lo que supone una mejora del 50%.

En esta línea, el OpCFaL ajustado aceleró su crecimiento en el segundo trimestre, al subir hasta los 1.279 millones, un 6,7% más en tasa de cambio real (2,9% más en constante), y alcanzó en la primera mitad del ejercicio los 2.654 millones, un 4,0% más en tasa real (2,7% más en constante).

En el segundo trimestre, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas se situó en los 611 millones, para un total de 944 millones en la primera mitad del año.

En el resto de metas financieras, la compañía también se sitúa en la senda de cumplimiento: ingresos y Ebitda ajustado con un crecimiento del 1,5%-2,5% interanual en términos constantes, una ratio de inversión sobre ingresos en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2,5 veces Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) fijado para 2028.

"El segundo trimestre del año ha sido otro más de consecución y ejecución de nuestra estrategia. Seguimos desplegando nuestro plan 'Transform & Grow', que está dando los resultados esperados. Estamos implementando una gestión ambiciosa, rigurosa y eficaz que nos lleva a revisar al alza el objetivo de 2026 de OpCFaL ajustado. Este es quizás el parámetro más importante en una empresa de telecomunicaciones, ya que refleja el funcionamiento del negocio 'core'. El resto de las métricas operativas y financieras están en línea para cumplir nuestros objetivos de 2026", ha afirmado el presidente de Telefónica, Marc Murtra.

Asimismo, los resultados hasta junio respaldaron a Telefónica confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la junta general de accionistas.

TELEFÓNICA ESPAÑA ACELERA SU CRECIMIENTO

Telefónica España alcanzó unos ingresos de 6.513 millones en el primer semestre del año, un 2,5% más, y un Ebitda ajustado de 2.301 millones, un 2,1% más.

Este comportamiento se vio reforzado en el segundo trimestre, cuando los ingresos se situaron en 3.279 millones, un 2,9% más, y el Ebitda ajustado en 1.151 millones, un 2,3% más, apoyados en un sólido momento operativo, con un ingreso medio por cliente (ARPU) de 91,1 euros y una tasa de abandono ('churn') que se mantuvo en el mínimo histórico del 0,7%.

Los ingresos de Telefónica Brasil se situaron hasta junio en 5.195 millones, un 12,5% más en tasa de cambio real (7,5% más en constante), y el Ebitda ajustado en 2.215 millones (+15,1% en tasa de cambio real y +10% en constante).

En el segundo trimestre, la filial brasileña aceleró su crecimiento con unos ingresos de 2.684 millones de euros, un 17,8% más en tasa de cambio real (7,6% más en constante), y un Ebitda ajustado de 1.168 millones, un 21,6% más en tasa real (11,3% en constante).

Telefónica Alemania, que registró caídas en los ingresos y en el Ebitda ajustado tanto en el segundo trimestre como en la primera mitad del año, logró una ganancia neta de 30.000 altas de contrato móvil y lanzó su oferta convergente O2 Mobile Plus en el marco de su reorganización.

En Reino Unido, los resultados financieros de VMO2 en la primera mitad del año sitúan a la compañía en el camino de cumplir las previsiones de 2026.

La inversión del grupo en el segundo trimestre se situó en 1.042 millones, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2025 en tasa de cambio real, para un total de 1.908 millones hasta junio, un 1,4% más.