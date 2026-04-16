(AMP) TSMC ganó un 58% más hasta marzo y eleva previsiones por la "extremadamente robusta" demanda de IA

Archivo - 31 December 2025, Taiwan, Kaohsiung City: A view of the Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). The company has officially started volume production of 2-nanometer chips in the fourth quarter of 2025, at its flagship Fab 22 in Kaohsiung, u - Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto récord de 572.480 millones de dólares taiwaneses (15.350 millones de euros), lo que representa un avance del 58,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior y del 13,2% respecto de los tres meses anteriores, según ha informado el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, que ha revisado al alza sus previsiones, a pesar de la guerra en Irán, ante una demanda de IA "extremadamente robusta".

Entre enero y marzo, el contratista, que cuenta entre sus clientes a multinacionales tecnológicas como Apple o Nvidia, alcanzó una cifra de ingresos netos de 1,13 billones de dólares taiwaneses (30.300 millones de euros), lo que representa una mejora del 35,1% en comparación con el mismo periodo de 2025 y del 8,4% en relación al último trimestre de 2025.

Exclusivamente en el mes de marzo, la cifra de negocio neta de TSMC alcanzó los 415.191 millones de dólares taiwaneses (11.133 millones de euros), lo que implica un incremento del 30,7% en comparación con el mes de febrero y del 45,2% respecto de marzo del año anterior.

De su lado, el margen bruto del trimestre fue del 66,2%, el margen operativo del 58,1% y el margen de beneficio neto del 50,5%.

"En el primer trimestre, nuestro negocio se vio impulsado por la fuerte demanda de nuestras tecnologías de procesos de vanguardia", declaró Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC, quien anticipó que el negocio del fabricante de microprocesadores seguirá beneficiándose de esta tendencia en el segundo trimestre del año.

De este modo, TSMC espera que sus ingresos netos entre abril y junio sumarán entre 39.000 y 40.200 millones de dólares (33.070 y 34.087 millones de euros) y que el margen de beneficio bruto se sitúe entre el 65,5% y el 67,5%; mientras que el margen de beneficio operativo oscilará entre el 56,5% y el 58,5%.

MEJORA PREVISIONES ANUALES.

Asimismo, durante la conferencia con analistas posterior a la publicación de sus resultados del primer trimestre, el fabricante taiwanés ha expresado su confianza en que sus ingresos para el conjunto del ejercicio aumentarán más de un 30%, revisando al alza su anterior pronóstico ante lo que califica como una demanda vinculada a la IA "extremadamente robusta".

"Somos muy conscientes del impacto del aumento de los precios de los componentes, especialmente en los segmentos de consumo y los mercados finales sensibles al precio", ha comentado el consejero delegado de TSMC, C.C. Wei, para quien la reciente situación en Oriente Próximo también genera incertidumbre macroeconómica.

Ante este panorama, el directivo ha subrayado la prudencia de TSMC en su planificación empresarial, centrándose en los fundamentos del negocio para fortalecer su posición competitiva, aunque ha apuntado que "la demanda relacionada con la IA sigue siendo extremadamente sólida".

De este modo, gracias a la sólida diferenciación tecnológica y a una base de clientes más amplia, la empresa ahora confía en que sus ingresos para el ejercicio completo 2026 "crecerán por encima del 30% en dólares estadounidenses".

"Estamos bien posicionados para captar la demanda estructurada a largo plazo derivada de las megatendencias de la industria: 5G, IA y HPC", ha apuntado Wei, precisando que la multinacional ahora espera que su gasto de capital para todo el año se sitúe en el extremo superior de del rango de entre 52.000 y 56.000 millones de dólares estadounidenses de las previsiones (44.093 y 47.485 millones de euros).