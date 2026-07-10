Once muertos y ocho heridos, cuatro graves, en el incendio forestal de Los Gallardos

Incendio de Los Gallardos (Almería) - JUNTA DE ANDALUCÍA/INFOCA

ALMERÍA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07:00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02:00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.

Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Sanz ha señalado que se trata "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región" y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación, por lo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados".

En el dispositivo desplegado han trabajado durante toda la noche alrededor de 150 efectivos: 16 grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones (TOP), dos técnicos de extinción (TEX), un agente de medio ambiente (AMA), un subdirector del Centro Operativo Regional o Provincial (COR/COP), cuatro autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), un Equipo de Mando de Incendios Forestales (EMIF) y una unidad de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía (REJA).

El consejero elevó a las 22.37 horas a fase de emergencia, situación operativa 2, el plan ante la evolución y gran potencial del incendio declarado en esta tarde en el municipio almeriense de Los Gallardos. Asimismo, se activó a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se despliega con 150 efectivos para trabajar junto a Infoca y bomberos y el resto del operativo.