Moreno se desplaza a la zona del incendio de Los Gallardos (Almería): "Es un horror. Hay al menos 19 desaparecidos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza en coche a la zona del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que tiene un balance provisional de 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, y ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas".

Así lo ha asegurado Moreno en sendas entrevistas en Cope y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en la que ha señalado que ahora mismo el esfuerzo de los efectivos desplegados en la zona se centra en "intentar limitar que haya que sumar más víctimas e intentar localizar a aquellas personas que ahora mismo no están localizadas".

También ha detallado que se trabaja en la identificación de las 11 víctimas mortales, aparentemente de nacionalidad británica, para trasladarlo al Gobierno de España y que se ponga en contacto con las autoridades de Reino Unido para iniciar en su caso el proceso de repatriación de los cadáveres.

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