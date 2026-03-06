La AN confirma la inadmisión de la querella de Hazte Oír contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, antes del juicio a Yassine Kanjaa, a 06 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la inadmisión de la querella de Hazte Oír interpuesta contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de drogas a través de su presunta vinculación con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda inadmiten el recurso presentado por Hazte Oír contra la decisión de la Audiencia Nacional, que a principios de febrero ya inadmitió la querella de esta asociación por falta de indicios delictivos.

En esta ocasión, advierten de que la querella relata "una serie de conclusiones especulativas" sobre el "conocimiento y cooperación" de Zapatero en "las presuntas actividades delictivas" de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal "sin ofrecer ningún dato que permita dar verosimilitud a tales conclusiones".

