La AN examina este lunes a Jordi Pujol antes de decidir si declara en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha citado a comparecer presencialmente al 'expresident' de la Generalitat Jordi Pujol este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), donde el exdirigente catalán se someterá a un nuevo reconocimiento médico antes de decidir los magistrados si está en condiciones de declarar.

Según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados han llamado a Pujol, de 95 años, a acudir "personalmente" a las 9.30 horas a la sede judicial "a efectos de ser reconocido por el médico forense", instándole a aportar los documentos que estime oportunos para su valoración médica.

Los miembros del tribunal ordenaron, asimismo, que las declaraciones del resto de los acusados en el juicio, entre los que se encuentran sus siete hijos --Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia--, comiencen a partir de las 10.00 horas.

Y detallaron que el médico forense tendrá que estar presente "durante todo el tiempo que dure la declaración" del expresidente catalán. También acuerdan citar a una intérprete de catalán para el 27, 28 y 29 de abril, los días en que declararán los acusados.

"NO ESTÁ EN CONDICIONES"

El pasado 24 de noviembre de 2025, al arranque de la vista oral, el tribunal decidió que Pujol fuera juzgado y le permitió seguir las sesiones desde su casa en Barcelona, después de que su defensa reclamara el archivo de la causa por motivos de salud.

Aquel primer día del juicio comparecieron los médicos que realizaron un informe forense sobre su estado de salud y que ratificaron que "no está en condiciones" de continuar con el proceso.

Según la pericial, el exmandatario presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

"MUY CRUEL" HACERLE ACUDIR

El médico personal de Pujol, el doctor Jaume Padrós, enfatizó esta semana que Pujol "no está en condiciones" para ir al juicio y aseguró que el expresidente padece enfermedades degenerativas y progresivas, estando "estable pero discretamente peor" que hace unos meses.

Bajo su punto de vista, "hacerle ir" es, "por decirlo suavemente, muy cruel", manifestó en declaraciones a 'Ser Catalunya', recogidas por esta agencia de noticias y donde añadió su impresión de que el tribunal no se fía de los forenses que ya examinaron a Pujol.

"No está en condiciones de poderse defender y de establecer no solo un relato, porque tiene afectada la memoria, sino de contradicción, de argumentación dialéctica", expresó Padrós.

PIDEN HASTA 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA ÉL

El tribunal juzgará previsiblemente hasta mediados de año a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros y pide penas de entre 8 y 29 años de prisión para sus hijos.

Anticorrupción acusa a Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

El expresidente de la Generalitat admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero lo achacó a una herencia de su padre, Florenci Pujol. En un comunicado, explicó que su progenitor quiso dejarle ese dinero fuera de España porque, habiendo vivido de cerca los años 30 y 40, "tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que le podía pasar a un político muy comprometido".