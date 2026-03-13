La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo

Archivo - El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en la comisión de Investigación sobre la denominada 'Operación Cataluña', en el Congreso de los Diputados, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido mantener para abril el comienzo del juicio por la 'Operación Kitchen' --el presunto operativo parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material sobre la investigación judicial del caso 'Gürtel'--, de forma que coincidirá con el que el Tribunal Supremo celebrará contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así lo ha señalado la Sala de lo Penal de la AN, encargada de juzgar la 'Operación Kitchen', en una providencia de este viernes, recogida por Europa Press.

Por tanto, la Audiencia Nacional comenzará el juicio el próximo 6 de abril y se extenderá previsiblemente hasta el 30 de junio. Los acusados declararán al final, según la resolución.

Este juicio sentará en el banquillo de los acusados al exministro Jorge Fernández Díaz, a quien el tribunal ha concedido declarar el último, y a la excúpula del Ministerio del Interior que dirigía en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además de al exministro del Interior, el juez envió a juicio a su exsecretario de Estado Francisco Martínez, al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino; a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Gómez Gordo; al comisario jubilado y principal investigado en la causa José Manuel Villarejo, y al exchófer de los Bárcenas Sergio Ríos.

El abogado de Gómez Gordo, José Antonio Choclán, había solicitado la suspensión del juicio porque que le coincidía con el del Supremo, donde ejerce la defensa de Aldama y que comenzará el 7 de abril, un día después.

Pero finalmente ha desistido, según la providencia, ya que ha comunicado en su lugar acudirá otra letrada que figura como co-defensa en este procedimiento.