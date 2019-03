Ana Pastor asegura que la LOREG obliga a Puigdemont a presentarse ante la Junta Electoral para ser europarlamentario

Publicado 13/03/2019 14:14:33 CET

Sobre la polémica con Vox, asegura que se dedica a "señalar problemas" y la política es "dar soluciones"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha señalado este miércoles que el expresident Carles Puigdemont tendrá que presentarse ante la Junta Electoral Central (JEC) para adquirir la condición de europarlamentario.

En una entrevista en la LaSexta, recogida por Europa Press, la presidenta de la Cámara Baja se ha remitido a lo que dice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Todos estamos para cumplir la ley", ha recordado.

"No es que lo diga yo", ha advertido Ana Pastor, "es lo que dice la LOREG y todos tenemos que cumplir". "Dice en qué condiciones tenemos que recoger los diputados nuestras actas", ha insistido, en referencia a Puigdemont que dijo ayer que volverá a Cataluña si es elegido eurodiputado en las elecciones de mayo, al asegurar que con el acta tendría "inmunidad" en toda la Unión Europea.

Con respecto a la situación de los líderes independentistas que se encuentran en prisión provisional, y algunos concurrirán a las elecciones generales el próximo 28 de abril, Ana Pastor ha recalcado que la ley "es muy clara".

"Una cosa es ser elegible y otro elegido. Elegido se es una vez te voten, y luego hay que cumplir los requerimientos que dice la ley con respecto a las personas que están procesadas", ha subrayado, añadiendo que también hay que tener en cuenta que delitos se les imputan.

"Hasta el 20 de mayo --cuando se constituyen las Cortes-- no tengo nada que decir sobre lo que decidan los señores jueces", ha recalcado.

En las elecciones a las Cortes concurrirán varios dirigentes que se encuentran procesados por el procés independentistas. Así, Oriol Junqueras y Raül Romeva irán en las listas de ERC, a Congreso y Senado, respectivamente, mientras que el JxCat ha incluido en su plancha a Jordi Sànchez y a los exconsejers Josep Rull y Jordi Turull.

MÁS SOLUCIONES Y MENOS DIAGNÓSTICOS

Preguntada por los rifirrafes entre el líder del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal, la presidenta del Congreso ha asegurado que en política hay quien "se dedica a señalar los problemas", pero la política es "dar soluciones".

"Uno puede decir que hay fracaso escolar pero hay que decir cómo se lucha contra el fracaso escolar", ha señalado Ana Pastor. "A mi me gustan los políticos que plantean en campaña y fuera de campaña soluciones a los problemas, no podemos tener hiperdiagnóstico y no tener tratamiento", ha zanjado.

Además de pedir medidas concretas, Ana Pastor ha sugerido que los partidos deben "redactarlas" y decir cómo lo van a hacer. "Me gusta la política de las cuentas y no la de los cuentos", ha subrayado.

RAJOY Y SANTAMARÍA

Sobre su relación con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha indicado que mantiene conversaciones con él aunque no ha querido desvelar sobre que versan. "Está fuera de la política. Está en otra cosa", ha aducido.

"Le veo bien, es de tan buena pasta que está en otro momento de su vida, no es una persona rencorosa", ha afirmado Ana Pastor sobre Rajoy.

Y sobre el fichaje de la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas, ha defendido que cumple con lo que dicta la ley de incompatibilidades. "Ella que es jurista y se lo sabe bien, lo que ha hecho es cumplir estrictamente", ha asegurado, para recalcar que Santamaría ha actuado de forma "impecable".