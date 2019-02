Ana Pastor reconviene a Toni Cantó y Joan Baldoví en el hemiciclo: "Esto no es el Club de la Comedia"

Publicado 19/02/2019 20:16:02 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha recordado este martes a los diputados que el hemiciclo "no es el Club de la Comedia" y lo ha hecho después de que el candidato de Ciudadanos a la Generalitat valenciana, Toni Cantó, tachase de "castaña" a Compromís y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le replicara llamándole "pomelo".

El cruce metafórico de frutos ha tenido lugar tras el debate de una moción de Compromís para frenar la importación de naranjas surafricanas. Al finalizar el debate, Baldoví ha pedido la palabra por alusiones para pedir a Cantó que retirara del Diario de Sesiones el término "castaña".

"Ha hecho un juicio de valor sacándose un fruto seco del bolsillo con ánimo de insultar", se ha quejado el diputado de Compromís, reprochándole, además, que haya utilizado para atacarles un fruto norteño y tan "poco valenciano" como la castaña.

"NO TENGO PALABRAS"

Además, ha acusado al candidato de Ciudadanos de haber "faltado al respeto a una institución valenciana y sus trabajadores cuando ha hablado de Telecompromís" para referirse a la televisión autonómica valenciana, À Punt, sucesora del antiguo Canal Nou, del que, ha recordado Baldoví, Cantó "cobró 134.000 euros".

Pero Cantó no sólo se ha negado a retirar sus palabras del Diario de Sesiones sino que ha insistido en subrayar que los de Compromís "son una castaña". "Y tú, un pomelo", le ha replicado Baldoví a gritos desde su escaño.

"Señorías, no tengo palabras, esto no es el Club de la Comedia, lo digo porque hacen pasar un mal rato", les ha abroncado Pastor. Después Baldoví se ha disculpado. "El ardor me ha podido", ha confesado.