Andalucía sigue girando a la derecha y suma 72 escaños de PP y Vox, frente a 37 de la izquierda

La derecha ha sacado más de 20 puntos de distancia a los partidos de izquierda

Los 58 escaños que ha obtenido el PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de este domingo suponen el mejor resultado histórico que han conseguido los 'populares' en esta región desde la restauración de la democracia. Estas cifras, sumadas a los 14 diputados de Vox, evidencian el giro histórico de esta región hacia la derecha, con 72 diputados, frente a los 37 escaños de la izquierda, fraccionados entre PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En concreto, con el 99% de los votos escrutados, Juanma Moreno ha conseguido por primera vez para el PP una mayoría absoluta en Andalucía, superando en 8 escaños el mejor resultado histórico que los 'populares' habían tenido en esta tierra, en el año 2012, cuando Javier Arenas obtuvo 50 diputados.

20 PUNTOS

En porcentajes, la suma de PP y Vox ha conseguido más del 56,6% de los votos en estas elecciones, frente al más del 36,3% que han obtenido la suma de las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía). En las cifras históricas, nunca antes la suma del centro derecha había conseguido un resultado similar en cuanto a porcentaje, ni siquiera en 2018, cuando sumaron el 50%.

En cuanto a número de escaños, el PP se acerca a los 59 diputados que obtuvo el centro derecha en las elecciones del 2018, aunque en ese caso fraccionados entre el PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, antes del 2018, nunca antes el centro derecha había conseguido este resultado, y menos aún la única candidatura 'popular'.

De este modo, pese a que Ciudadanos no ha obtenido finalmente ningún escaño en estas elecciones, la suma de los 57 diputados del PP y los 14 escaños de Vox se evidencia que Andalucía sigue girando a la derecha, más aún en estos comicios. No obstante, en esta ocasión, el PP no necesitará a la formación de Santiago Abascal para gobernar.

MORENO SE ACERCA A LAS MAYORÍAS SOCIALISTAS

En las tres primeras elecciones después de la restauración de la democracia, las de 1982, 1986 y 1990, el PSOE obtuvo una mayoría absoluta que permitió gobernar primero a Rafael Escuredo con 66 escaños, a José Rodríguez de la Borbolla posteriormente, con 60 diputados, y a Manuel Chaves con una mayoría de 62 escaños.

En estos primeros tres comicios, el centro derecha no superó los 32 escaños. En las elecciones de 1982, la suma de Alianza Popular y UCD consiguió 32 diputados, mientras que en 1986, Coalición Popular obtuvo 28 escaños. Por su parte, en las de 1990, ya bajo las siglas del PP, la derecha sacó un resultado de 26 diputados.

Sin embargo, en los tres siguientes procesos electorales, los de 1994, 1996 y 2000, el PSOE rompió su dinámica anterior de conseguir mayorías absolutas y tuvo que apoyarse en el Partido Andalucista y sumar cierta abstención de Izquierda Unida para conseguir gobernar, aunque en estas legislaturas, los socialistas gobernaron en solitario.

En concreto, en el año 1994, Chaves obtuvo 45 diputados y tuvo que recurrir a una abstención de Izquierda Unida y tres del Partido Andalucista durante la sesión de investidura para poder gobernar. Ya en 1996, después de adelantar las elecciones, mejoró algo sus resultados, con 52 escaños, aunque no le fue suficiente para la mayoría absoluta y contó con el apoyo de los cuatro diputados del Partido Andalucista.

En el año 2000, Chaves volvió a obtener 52 diputados y repitió la fórmula del apoyo del Partido Andalucista para que saliera adelante la sesión de investidura.

Durante estos tres comicios, el PP consiguió mejorar sus resultados, aunque no le fue suficiente para sumar una mayoría que conformara el Gobierno. En 1994, el candidato Javier Arenas obtuvo 41 escaños, mientras que en 1996 sacó 40 diputados. En las elecciones del 2000, ya Teófila Martínez sumó 46 escaños.

MEJOR RESULTADO QUE ARENAS

Tras estos tres años, los socialistas recuperaron la mayoría absoluta en el 2004, cuando Chaves consiguió 61 diputados. La volvió a reeditar en las elecciones de 2008, con 56 escaños. En estos dos procesos electorales, el PP consiguió 37 y 47 diputados, respectivamente, primero con Teófila Martínez y posteriormente con Javier Arenas.

Precisamente, el candidato 'popular' Javier Arenas consiguió en las elecciones de 2012 romper la tendencia de los últimos años y ganó los comicios con 50 escaños, si bien el PSOE, que había obtenido 47 diputados, pactó con Izquierda Unida, con 12 diputados, y José Antonio Griñán se convirtió en presidente andaluz con la entrada, por primera vez, de un vicepresidente y tres consejeros de IU.

En las elecciones de 2015 se produjo la entrada de partidos como Podemos y Ciudadanos. Aquí, el PSOE de Susana Díaz consiguió 47 escaños y, en vez de sumar con partidos como Izquierda Unida, como ya había acordado en legislaturas anteriores, pactó con los 9 diputados de Ciudadanos, que consiguieron entrar en el Gobierno regional. Por su parte, el PP de Juanma Moreno aquí obtuvo 33 diputados.

Y fue en las elecciones de 2018 cuando por primera vez el centro derecha consiguió una mayoría absoluta de 59 diputados, sumando los 26 escaños del PP de Juanma Moreno, los 21 diputados de Ciudadanos y la irrupción de Vox con 12 parlamentarios. Tras estos resultados, PP y Ciudadanos pactaron para un Gobierno de coalición con Moreno como presidente y consiguieron el apoyo de la formación de Santiago Abascal.

Eso sí, en estos comicios la lista más votada fue la de Susana Díaz, que consiguió 33 escaños, aunque no sumaba mayoría absoluta con los 17 diputados que obtuvo la marca de Adelante Andalucía, en la que se presentaban Podemos e Izquierda Unida.