Ángel Gabilondo testificará en el juicio a Echenique por un tuit en el que hablaba de deportar sacerdotes por pederastia

Archivo - El exdiputado de Podemos Pablo Echenique atiende a los medios de comunicación a su llegada a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, declarará como testigo el próximo viernes 27 de marzo en el juicio al exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique, acusado de un presunto delito de odio por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran abusado sexualmente de menores.

Tal y como ha avanzado 'El Español' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Gabilondo prestará declaración en la Audiencia Provincial de Madrid, como también lo harán dos periodistas que investigaron presuntos abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García Ayuela.

Las mismas fuentes detallan que la representación legal de Echenique había solicitado la testifical del presidente de la consultora electoral GAD3, Narciso Michavila, si bien finalmente renunciaron a ella.

El exdirigente de Podemos publicó un tuit el pasado 10 de mayo de 2024 en el que se hacía eco de una noticia sobre unas declaraciones realizadas por el arzobispo de Oviedo sobre inmigración, en las que el religioso aseguraba: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".

"Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria", escribió Echenique al respecto.

Abogados Cristianos interpuso una denuncia contra el eurodiputado al observar la existencia de un posible delito de provocación al odio y la discriminación recogido en el artículo 510 del Código Penal. Tiempo más tarde, un juzgado de Madrid procesó a Echenique y ordenó la apertura de juicio oral por un presunto delito de odio.

En un escrito fechado en abril de 2025 y recogido por Europa Press, el fiscal señala que los hechos narrados "no son constitutivos de delito alguno" y que "no concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal". "Al no existir delito no procede imponer pena alguna", agrega, abogando por la absolución.