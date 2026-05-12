Anticorrupción acusa a los Pujol de querer convertir el juicio en un "ataque a Cataluña" y ve probado el fraude fiscal

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol (d), acompañado de su hijo Oriol Pujol (i) durante el funeral del empresario Carles Vilarrubí. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado este martes a las defensas del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley y sus siete hijos de querer convertir el proceso que juzga su presunto enriquecimiento ilícito en "un ataque a Cataluña", al tiempo que ha contrapuesto el fraude fiscal supuestamente cometido durante décadas, que ve acreditado, con el discurso de "España ens roba" del independentismo catalán.

"En este procedimiento, las defensas han pretendido presentar como testigos a los que eran considerados como la denominada policía patriótica. Y de nada sirvió su testimonio. No sirvió de nada intentar convertir este en un juicio político, en un ataque a Cataluña", ha dicho el fiscal Fernando Bermejo al tribunal de la Audiencia Nacional durante la presentación de los informes finales.

El tribunal juzga a los acusados, entre los que se encuentran los siete hijos del expresidente Pujol, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Para ellos, Anticorrupción pide penas que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia.

En este proceso estaba acusado el propio Jordi Pujol i Soley, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros, si bien el tribunal decidió exonerarle por falta de capacidad de cognitiva.

"PRÁCTICAS DE OCULTACIÓN"

Este martes, el fiscal ha asegurado que el 'caso Pujol' "obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual 'España ens roba', con los hechos investigados", en alusión al discurso atribuido al independentismo catalán sobre la falta de recursos para Cataluña procedentes de la Administración central.

"Mientras se ha afirmado en muchas ocasiones que la falta de recursos procedentes del Estado impedía financiar adecuadamente colegios, hospitales y servicios públicos, las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias", ha terciado el fiscal.

El representante del Ministerio Público ha expuesto que el sistema tributario "es el que financia y sostiene las políticas públicas, los servicios sanitarios y el sistema educativo". "Por tanto, quien defrauda a la Hacienda Pública detrae recursos de los servicios públicos", ha razonado.

Es por ello que ha rechazado que el juicio a los Pujol constituya "un ataque" para Cataluña. "Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90 hasta por lo menos 2012", ha añadido.

TENER DINERO EN ANDORRA NO ES UNA TRADICIÓN

Bermejo ha expresado que aunque el expresidente Pujol "se denota" como "un hombre mayor y frágil por la edad", no lo fue durante décadas. "El poder y la influencia era manifiesta, así como de los diferentes miembros de la familia y de las personas que conformaban su entorno social", ha subrayado.

El representante del Ministerio Fiscal, que ha dado por probado el presunto fraude fiscal que atribuye a los acusados a través de la supuesta ocultación de dinero en bancos de Andorra, ha desdeñado algunas de las explicaciones expuestas por las defensas a lo largo del proceso, como que el origen de parte del dinero correspondía a una herencia del padre del expresidente catalán, Florenci Pujol.

"Sin embargo, no existe documentación alguna, no hay testamento, no se acredita entidad bancaria, no se conoce gestor, no se acredita la fecha de llegada a Andorra, no hay movimientos financieros verificables", ha señalado.

Bermejo ha comenzado con una frase expresada en el juicio por un testigo, en la que afirmaba que tener dinero en Andorra era una "tradición" en Cataluña. "Esa tradición lo sería para algunas familias acomodadas, empresarios, pero no para la mayoría de los ciudadanos que nacieron en Cataluña y debieron venir por razones de trabajo de otras partes de España para ayudar a la prosperidad de Cataluña", ha espetado.