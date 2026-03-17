Anticorrupción sospecha de 25.440 euros trasferidos al exjefe de Carreteras y el juez pide datos bancarios de empresas

Archivo - El ex director general de Carreteras Javier Herrero, a su salida de declarar en el Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido a la Audiencia Nacional de una transferencia de 25.440 euros al ex director general de Carreteras imputado, Javier Herrero, con un "concepto muy genérico" y de la que no se sabe "el motivo concreto" desde la constructora Aquaterra, de la que el juez instructor del 'caso Koldo' ha pedido información bancaria, así como de otras empresas por alianzas con Acciona en obras bajo sospecha.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Luis Pastor pone el foco en la obra licitada por la Dirección General de Carreteras para la Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, en La Rioja, por 92 millones de euros y adjudicada en septiembre de 2019 a la UTE formada por Acciona Construcción y Aquaterra.

El fiscal señala que, desde antes de ser adjudicada, el director general de Carreteras era Herrero y agrega que el pasado junio fue intervenida documentación y dispositivos durante el registro en su vivienda en los que había una copia de la cuenta de correo electrónico a su nombre "cuyo dominio pertenece a Aquaterra".

Tras reseñar que esa cuenta "contiene un total de 145 correos, produciéndose la primera comunicación el 3 de noviembre de 2024", Anticorrupción indica que "se desconoce el motivo por el cual dispondría de la cuenta de correo en cuestión, no habiéndose detectado ningún tipo de relación contractual entre Herrero y la mercantil citada".

Y añade que, en febrero de este año, los investigadores recibieron información bancaria relativa a Herrero procedente del CBNK Banco de Colectivos entre la que se encontraba "una 'comunicación de operativa sospechosa por indicio' al Sepblac".

"Se informaba que dicho producto bancario --de reciente apertura-- había recibido una transferencia por un importe de 25.440 euros desde la sociedad Aquaterra" y "se habría efectuado en concepto de abono de la factura 'fra 1001/25'", expone.

Después de recibir esa transferencia, Herrero "realizó un traspaso por valor de 12.500 euros a otra cuenta titulada por éste en la misma entidad" y en la misma "se han observado dos recibos de autónomo domiciliados", agrega.

EL MENSAJE A KOLDO: "BINGO!!! EN LOGROÑO"

Anticorrupción plasma que, "una vez detectada la operación", la entidad bancaria pidió el soporte documental del movimiento bancario, "consistiendo en una factura que posee un concepto muy genérico, no permitiendo conocer el motivo concreto por el que Herrero habría cobrado el importe reflejado en la misma".

También destaca el fiscal que "la factura está fechada un mes antes de que se practicase la diligencia de entrada y registro en su domicilio".

Y recuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió una conversación de WhatsApp en abril de 2019 entre Herrero y Koldo García, que era asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en la que el primero le decía al segundo: "Bingo!!! En Logroño", que los agentes vinculan a esa obra adjudicada.

Herrero se desmarcó de los presuntos amaños de obra pública al declarar como investigado el pasado julio y vinculó la expresión "bingo" a que se solucionaba un problema con una obra en el marco de un proceso electoral. A la vez, dijo haber tenido relación con Aquaterra, pero después, porque decidió ser consultor tras jubilarse.

"CANALIZAR" FONDOS HACIA LOS INVESTIGADOS

Por su parte, el juez instructor del 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha expedido mandamiento judicial a diferentes bancos para que aporten información solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.

"Toda vez que el fin perseguido por los investigados dentro de esta trama dirigida a la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas empresas era obtener un provecho económico", apunta en un auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Y lo pide "para conseguir el total esclarecimiento de los hechos investigados" y para continuar con la trazabilidad de los fondos presuntamente recibidos por los investigados vinculados a Acciona.

El juez considera necesario ampliar la información bancaria de Aquaterra, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet, ante "la posibilidad de que se hubiera hecho uso de las UTE constituidas con Acciona, así como de las empresas que formaban parte de éstas, para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios a los investigados".