Aragonés pide al Gobierno voluntad de participar en la Mesa de Diálogo y avisa: La cronificación no es una solución

Pide a Junts y la CUP dirigirse a toda la población catalana y no solo a quien quiere la independencia

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido al Gobierno voluntad de participar en la Mesa de Diálogo y ha avisado de que "la cronificación no es una solución". Además, ha pedido a Junts y a la CUP, quienes le han criticado alegando que la Mesa no está funcionando, que se dirijan a toda la población catalana y no solo a los que quieren la independencia, es decir, que hablen más del país y menos de sí mismos.

"Menos hablar de nosotros y más hablar del país", ha incidido en la sesión de control en el pleno del Parlamento catalán, después de que el líder de Junts en la Cámara catalana, Albert Batet, haya insistido en constituir una dirección colegiada del independentismo y haya advertido de que, a su juicio, la mesa de diálogo no está funcionando.

Aragonés ha sostenido que el independentismo avanzará si vuelve a "explicar una vez más las razones" que llevan a defender que Cataluña sea un Estado independiente, por lo que ve imprescindible que se dirija a toda la población catalana y no solo a aquellos que quieren la independencia de Cataluña.

A su juicio, el movimiento independentista tiene muchos activos, retos y debe reconocer los errores y el impacto que ha tenido "la represión y la respuesta del Estado tras el 1-O, y que sigue en forma de exilio y con causas abiertas pendientes y en forma de inhabilitaciones".

Por ello, cree que el independentismo debe reivindicar los grandes consensos que comparte como la defensa del estado del bienestar, de la lengua catalana como elemento estructural y una Cataluña abierta al mundo "con voz propia y cohesionada como un solo pueblo".

"Tenemos que dirigirnos al conjunto del país. Es la manera de poder ganar y siendo conscientes de las dificultades. Nuestra causa, la independencia, como todas las causas que quiere mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene sentido si sirve para que la gente viva mejor", ha recalcado.

También apuesta por el diálogo y la negociación con el Estado para resolver el conflicto político, aunque asegura que se necesita "que al otro lado de la mesa haya una respuesta clara, transparente y voluntad de participar" en su resolución.

"La cronificación no es una solución, solo es dejar pasar el tiempo para que todo sea peor", ha advertido Aragonès, en la misma línea que se ha pronunciado el diputado de ERC Josep Maria Jové, que ha puesto en valor que el independentismo comparte un objetivo común: la amnistía y la autodeterminación para resolver el conflicto.

JUNTS Y CUP

Pese a compartir este objetivo, Batet considera que el independentismo no se puede sentir orgulloso de cómo se está actuando colectivamente porque, en su opinión, no son capaces de afrontar "la represión de forma coordinada y de avanzar con pasos hacia la independencia".

Además, ha criticado que la mesa de diálogo "no está funcionando y es una vía que no lleva a ningún sitio" porque no ve en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, voluntad de resolver el conflicto, y por ello ha insistido en la necesidad de trabajar en una alternativa a la mesa para fortalecer el frente independentista, tomar la iniciativa y recuperar la moral de victoria.

En su intervención, la diputada de la CUP Basha Changue ha criticado la "mesa de monólogo, perdón, de diálogo" porque cree que el Gobierno no tiene ninguna intención de negociar un referéndum.

Aragonès ha reiterado que no se levantará nunca de la mesa de diálogo con el Gobierno y ha llamado a la "unidad de acción" del independentismo.