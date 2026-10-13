Armengol alaba el trabajo de la Policía Nacional: "Los políticos servimos una temporada; vosotros toda la vida"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante el acto de homenaje a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía condecorados con el ingreso en la Orden del Mérito Policial Santos Ángeles Custodios 2026, en el Congreso de los - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha agradecido este martes la labor de la Policía Nacional y ha subrayado que, mientras los políticos eligen "una temporada" de su vida el servicio público, los funcionarios y trabajadores públicos lo han elegido "para toda la vida".

Así se ha pronunciado durante el acto de homenaje a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y funcionarios de la institución parlamentaria que han sido condecorados con el ingreso en la Orden del Mérito Policial con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios 2026, celebrado en el Congreso de los Diputados.

Armengol ha puesto en valor el trabajo de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, formada por hombres y mujeres de la Policía Nacional que, según ha destacado, trabajan cada día para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas "desde el rigor, desde el compromiso, desde la disciplina y desde la lealtad".

La presidenta de la Cámara baja ha felicitado a los condecorados y condecoradas por su servicio a las instituciones públicas, que ha definido como "un servicio a la sociedad", y ha agradecido también el apoyo de las familias de los policías nacionales, al recordar el "grado de incertidumbre lógico" que acompaña a esta profesión.

En su intervención, con palabras que han sonado a despedida, ha recalcado que este será el último homenaje a los Santos Custodios que se celebrará en esta legislatura tras la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre y ha cerrado su discurso dando las "gracias infinitas" a la Policía Nacional, a la Comisaría Especial, que acaba de cambiar de titular, y a todos los funcionarios y trabajadores del Congreso, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, porque, según ha dicho, "sin vuestro trabajo nada sería posible".