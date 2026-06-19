Armengol impide otra vez votar la exigencia de elecciones, pero el Congreso se pronunciará sobre la dimisión de Sánchez

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso que preside la socialista Francina Armengol ha rechazado otra vez que la Cámara vote la exigencia de elecciones generales, pero sí podrá pronunciare sobre la dimisión del presidente Pedro Sánchez y sobre la conveniencia de que se someta a una cuestión de confianza.

El PP registró este jueves una moción para votar en el próximo Pleno la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones o una cuestión de confianza, y a instancias de los letrados reformuló su redacción, aunque manteniendo esas dos cuestiones.

Pero este viernes la Mesa del Congreso ha comunicado su veto a los dos primeros puntos de la moción del PP, los relativos a la convocatoria de elecciones generales. El argumento de PSOE y Sumar sigue siendo el mismo: la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno y no pueden ser objeto de votación en el Poder Legislativo.

DOS PUNTOS VETADOS

En concreto, se ha rechazado tramitar el primer punto, con el que el PP pretendía que el Congreso manifestase "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

Y tampoco ha pasado el corte el segundo punto, con el que se buscaba exigir la "inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones, "tal y como se solicitaba" en una proposición no de ley de Vox que la Mesa admitió a trámite en octubre de 2024.

Pero el resto de puntos podrán votarse en el Pleno del Congreso de la próxima semana, el último ordinario antes del verano. En uno de ellos, el PP plantea que, "en el caso de que decida no convocar elecciones", el Congreso inste a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

En otro punto que podrá someterse a votación se señala que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".

SE PODRÁ REPROBAR A LA MESA

Y, por último, el PP aprovechará también para que el Congreso censure la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación en el Pleno de las dos enmiendas presentadas el pasado martes por el PP y Junts a una moción de los 'populares' a la que ambos pretendían añadir una exigencia de convocatoria de elecciones.

En concreto, los 'populares' pretenden que el Congreso defienda "su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional" y, en consecuencia, repruebe "la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos del debate de determinadas iniciativas o enmiendas".

Fuentes del PP sostienen que "ni se concibe ni se puede aceptar que la Mesa del Congreso haya vetado" esos dos puntos y acusa a Armengol de "volver a actuar al servicio de Pedro Sánchez, plegándose a sus órdenes en lugar de velar por los intereses de todos los representantes de los españoles en la Cámara".