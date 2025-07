Armengol se muestra "convencida" de que Sánchez desconocía las conductas de Cerdán: "Está firme contra la corrupción"

Trasladó a Sánchez que "no ha habido ninguna trama de corrupción" en Baleares y asegura que no ha hablado con él sobre Aldama

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desconocía las conductas del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán hasta que se publicó el informe de la UCO, sosteniendo que el líder del PSOE está "más firme que nadie" contra la corrupción.

"¿Usted cree que el señor presidente del gobierno hubiera defendido al señor Santos Cerdán si hubiera sabido esto? Es que es evidente que no lo sabía", ha proclamado Armengol durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Precisamente, este interrogatorio se ha producido el día anterior a la comparecencia de Sánchez en el Congreso para hablar sobre el caso que afecta a Santos Cerdán, algo que también ha destacado la propia Armengol durante su comparecencia.

En cualquier caso, Armengol ha recalcado ante las preguntas del PP que los socialistas "ya han tomado la responsabilidad política" de apartar a Santos Cerdán tras el informe de la UCO: "Cosa que no ha hecho el Partido Popular".

Asimismo, ha repetido en varias ocasiones que, pese a que no se lo ha preguntado directamente, ve "evidente" que Sánchez no sabía las conductas de Santos Cerdán y que, cuando se conoció el informe de la UCO, los socialistas actuaron.

HA COMPARTIDO ALGUNAS CUESTIONES CON SÁNCHEZ

El portavoz del PP en la comisión de investigación, Fernando Martínez-Maíllo, le ha cuestionado si ha hablado alguna vez con Sánchez sobre la contratación con la empresa vinculada a la trama Koldo cuando era presidenta de Baleares.

Ante esto, Armengol ha detallado que ha explicado al presidente del Gobierno lo que ya ha dicho públicamente: "Y Sánchez tiene la tranquilidad, porque se lo he transmitido muchas veces, de lo que no ha sucedido en Baleares. Es que no estamos en ninguna trama de corrupción, que no hemos robado absolutamente a nadie, a nadie".

Y es que la expresidenta de Baleares ha insistido en que su Administración compró "una única comanda" a la empresa vinculada a la trama Koldo y lo hizo, según ha dicho, "con informes favorables de todos los órganos de intervención de la comunidad autónoma".

Por último, Armengol también ha revelado que no ha hablado con Sánchez sobre el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.