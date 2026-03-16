Armengol solicita testificar por escrito en el juicio de las mascarillas, como pidió Torres

Archivo - (I-D) La presidenta del Congreso, Francina Armengol; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los diputados, Francina Armengol, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) declarar como testigo por escrito por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, de la misma forma que lo solicitó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Según un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Armengol ha pedido declarar por escrito mediante "la remisión del oportuno pliego de preguntas" en el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El ministro solicitó declarar por escrito, argumentando --al igual que Armengol-- que la mencionada ley "incluye entre las personas que están exentas de la obligación de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas".

De la misma manera, el también expresidente de Canarias expuso que la ley "también exime del deber de declarar mediante personación ante el tribunal a los miembros del Gobierno".

Además, subrayó que, según "lo conocido a través de los medios de comunicación" relacionado con la causa, los hechos que se juzgan "versan sobre el período" en el que ostentó la presidencia de la citada comunidad autónoma y "sobre las que habría tenido conocimiento por razón del cargo".

Cabe recordar que Armengol fue presidenta de las Islas Baleares entre 2015 y 2023. Tanto ella como Torres fueron llamados a declarar por la compra de mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. Está previsto que declaren el próximo 22 de abril.