Arranca el Consejo de Ministros extraordinario que aprobará la paralización de la actividad no esencial

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido domingo al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para aprobar la suspensión de las actividades no esenciales durante dos semanas a partir de este lunes, 30 de marzo, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

Así lo avanzó este sábado Sánchez en rueda de prensa telemática, en que la explicó que todos los trabajadores que se dediquen a actividades no esenciales, que no especificó, deberán quedarse en su casa desde este lunes y hasta el próximo 9 de abril. Eso sí, apuntó que estos empleados no perderán su salario porque recibirán un permiso retribuido recuperable.

Y así se la comunicará el propio jefe del Ejecutivo a los presidentes autonómicos, con los que prevé reunirse de forma telemática y por tercera vez desde que estallase la crisis sanitaria a partir de las doce del mediodía para detallarles el alcance de esta propuesta que algunas comunidades como Madrid y Cataluña venían reclamando desde hace días.

Será la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dé cuenta de todo lo aprobado y acordado por el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior que tendrá lugar a las partir de las 13.45 horas, según han informado fuentes gubernamentales.