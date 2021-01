Arrimadas acusa a Illa de estar más preocupado de que su candidatura en Cataluña no fracase que de gestionar la pandemia

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este jueves al ministro de Sanidad y aspirante del PSC a la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, Salvador Illa, de "estar más preocupado de que su candidatura en Cataluña no fracase" que de afrontar la tercera ola de la pandemia del coronavirus que sufre España.

Durante una visita a una zona agrícola de la Comunidad de Madrid junto al vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado, para conocer los efectos de la borrasca 'Filomena', Arrimadas ha señalado que los datos sobre la pandemia son "alarmantes", por el fuerte crecimiento tanto de la incidencia acumulada de casos como de los pacientes ingresados en hospitales por Covid-19.

"Lo que es sorprendente, por no decir indignante, es que el ministro Illa esté más preocupado de que su candidatura en Cataluña no fracase antes que preocuparse de que la gestión de la tercera ola no fracase", ha manifestado, subrayando que el ministro de Sanidad debe estar centrado en atajar el aumento de los contagios de coronavirus y en "salvar vidas".

LA FACTURA DE LA ELECTRICIDAD

Por otro lado, la líder de Cs ha vuelto a pedir al Gobierno que tome medidas para reducir el precio de la factura de la electricidad que pagan los consumidores, tanto particulares como empresas. Según ha indicado, en España ya se pagaba antes "una de las energías más caras de toda Europa" y ahora, coincidiendo con la ola de frío y la nevada que afecta a distintas zonas del país, el precio se ha disparado.

Además, ha criticado que algunos miembros del Ejecutivo de coalición "cuando estaban en la oposición gritaban mucho" para exigir que se redujese el precio de la electricidad y ahora que gobiernan "son sordos a la realidad", aludiendo, sin citarlo, a Unidas Podemos.

Ciudadanos ha propuesto en el Congreso acabar con la doble imposición establecida en las facturas de los suministros de electricidad y de gas y aplicar un tipo de IVA reducido al menos mientras dure la pandemia del coronavirus.

Sobre esto último, Arrimadas ha recalcado que es posible hacerlo y ha rechazado el argumento del Gobierno, que sostiene que no sería conveniente bajar el IVA en la factura de la luz porque la Comisión Europea suele advertir a España de que tiene una recaudación relativamente baja en este impuesto "por el uso intensivo del tipo reducido y superreducido". "Es mentira que Bruselas no deje", ha dicho.