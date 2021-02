Arrimadas censura que PSOE y PP no hayan acordado nada en el último año y ahora se escondan para "repartirse" jueces

Súscribete a neustro canal en Telegram para recibir noticias como esta cada día

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tachado este martes de "vergüenza" que el PSOE y el PP no hayan llegado a un solo acuerdo en el último año, marcado por la pandemia del coronavirus, y ahora anden "repartiéndose los jueces" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los cargos en RTVE.

En rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha respondido así al ser preguntada por las condiciones que el PP ha puesto al PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces: que Unidas Podemos no esté en la negociación.

La líder de la formación naranja ha señalado que, más allá de lo que uno u otro pongan encima de la mesa para negociar, lo que le parece una "vergüenza" es que socialistas y 'populares' no se hayan puesto de acuerdo para negociar los Presupuestos ni los estados de alarma y sus prórrogas y "ahora mismo estén en un despacho repartiéndose los jueces y los cargos en RTVE".

"El problema no es que no haya un partido --Podemos-- en ese despacho, sino que PSOE y PP estén escondidos repartiéndose los jueces en España mientras no se ponen de acuerdo para salvar vidas o empleos", ha denunciado Arrimadas, para quien es lógico que esta situación indigne "a la inmensa mayoría de los españoles".