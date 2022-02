Arrimadas cree que Ciudadanos será "decisivo" en Castilla y León pese a la pérdida de escaños que auguran las encuestas

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes que, a su juicio, su formación será "decisiva" para formar Gobierno tras las elecciones de Castilla y León, pese a los sondeos que les auguran una pérdida de escaños y la posibilidad de quedarse sin representación en la región, como ocurrió en las comicios madrileños de mayo.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Arrimadas ha señalado que el PP ha convocado las elecciones para tener una mayoría absoluta, a pesar de los "buenos datos" obtenidos por el Gobierno en coalición con Ciudadanos.

Es por esto que Arrimadas no cierra la puerta a gobernar con el PP en Castilla y León porque "no tienen ningún problema" con los 'populares' y mantienen relación con algunos de sus consejeros, mientras que Alfonso Fernández Mañueco no sea presidente. "No tenemos ningún problema con el PP, pero evidentemente Mañueco no se merece ser presidente", ha afirmado.

Al ser cuestionada sobre las pocas posibilidades de que el PP prescinda de su candidato para gobernar en Castilla y León junto Ciudadanos, Arrimadas ha apuntado que "ya verán" porque hay miembros del Partido Popular que no entienden la convocatoria de elecciones.

"Ya veremos noticias de que hay gente internamente diciendo que qué barbaridad ha hecho Mañueco. Por qué se ha dejado llevar por Pablo Casado, por qué ha roto un Gobierno que funcionaba para no tener mayoría absoluta y pactar con otras fuerzas políticas", ha sentenciado.