Arrimadas critica la "llamada de gracia" de Sánchez con los golpistas por estar "un cuarto de hora más" en Moncloa

Publicado 02/11/2018 13:48:03 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado la "llamada de gracia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Abogacía del Estado pida delito de sedición para "los golpistas" por tal de "estar un cuartito de hora más en Moncloa".

En un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha manifestado que "muchos españoles" vieron "con tristeza" que "se confirmaron las sospechas". No obstante, ha señalado que Sánchez "no se va a poder seguir escondiendo" tras la proposición presentada por Ciudadanos para no indultar a líderes independentistas.