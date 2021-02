Arrimadas critica que PSOE y PP solo pacten para hacer "pasteleos" en RTVE y el CGPJ: "Es vergonzoso"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este jueves que le parece "vergonzoso" que para lo único que el PSOE y el PP se muestran dispuestos a alcanzar acuerdos sea para repartirse los puestos en el Consejo de Administración de RTVE y en el Consejo General de Poder Judicial y ha subrayado que Cs nunca participará en estos "pasteleos".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha indicado que su partido se ha "autoexcluido de este reparto del Estado", que le parece "una auténtica vergüenza".

"Yo no he venido a la política a participar de este pasteleo y este reparto de cromos, he venido para que esto cambie", ha explicado, apuntando que España y Polonia son los dos únicos países de la Unión Europea donde todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces "se eligen a dedo por los políticos".

Así ha reaccionado a la noticia sobre el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP para renovar el Consejo de RTVE y su intención de seguir negociando para hacer los nombramientos pendientes en el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

La líder de Cs ha criticado que el PSOE y el PP no fueran capaces de llegar a acuerdos para establecer el estado de alarma frente a la pandemia del coronavirus, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado o para aplicar medidas económicas, pero ahora, "cuando pasan las elecciones catalanas, se vayan a un cuarto oscuro a repartirse los jueces y la tele".

"FUERZA RENOVADA" PARA LUCHAR POR EL PROYECTO DE Cs

Frente a eso, cree que Ciudadanos aparece como "más imprescindible que nunca", como un partido "serio, sensato y valiente" que se niega a participar en "el reparto de poder de los viejos partidos". "Me veo luchando por este proyecto", "tengo fuerza renovada y, después de ver lo de esta semana, más todavía", ha asegurado.

Respecto a una posible fusión entre Cs y el PP, ha dicho que "hay un interés muy grande en que el centro político no tenga representación", pero que ella solo se ve en el espacio que ocupa la formación naranja, cuyo proyecto liberal "no tiene nada que ver" con la "ideología conservadora" de los 'populares'.

Arrimadas ha defendido que en España se necesitan consensos políticos para adoptar medidas que permitan "salvar vidas y salvar empleos", razón por la cual en el Pleno del Congreso de este miércoles planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuatro pactos de Estado.

A SÁNCHEZ LE IMPORTAN "MÁS LOS ESCAÑOS QUE LAS VIDAS"

Lo que lamenta es que Sánchez no respondiera a sus propuestas y se dedicara a atacar a Ciudadanos por su resultado en los comicios del pasado 14 de febrero en Cataluña, donde bajó de 36 escaños a seis. Aparte de señalar que el presidente mintió al afirmar que ella había descrito al Ejecutivo y a sus socios como una "banda", Arrimadas le ha acusado de "dar más importancia a los escaños que a las vidas".

"Él sí que parece que escucha llover cuando le hablamos de esos datos", ha manifestado al precisar que en los dos meses que han transcurrido desde la vez anterior que Sánchez compareció en el Pleno para hablar de la gestión de la pandemia, en España han muerto 20.000 personas a causa del virus.

También le ha reprochado que no aclarase nada respecto al periodo de Semana Santa y que no precisara si los 11.000 millones de euros que anunció para empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño comercio serán ayudas directas o de otro tipo.

"Parece que estamos en mundos diferentes. Un mundo estrictamente de la política, de cuántos escaños, de la retórica, de mentir y decir cosas que yo no he dicho, y otros que intentamos poner un poco de seriedad", ha declarado.