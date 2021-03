Arrimadas le dijo a Casado antes de que Ayuso convocara elecciones que Cs solo impulsaría moción de censura en Murcia

Afirma que Ciudadanos votará en contra de la moción de censura del PSOE en Castilla y León y que en Madrid no votaría a favor

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que este miércoles habló con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocara elecciones anticipadas en la región, para decirle que Cs únicamente iba a impulsar mociones de censura en Murcia, mientras que en otras comunidades su intención era mantener los gobiernos de coalición con el PP.

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de homenaje de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11-M en el Parque de El Retiro, en Madrid, al que también ha asistido Casado, Arrimadas ha revelado que le informó vía telefónica de las mociones de censura que Cs iba a presentar junto al PSOE en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la capital, y ha lamentado que él no le comunicara las intenciones de Díaz Ayuso.

La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que Casado "era conocedor" de los problemas que había en Murcia y le había trasladado durante su conversación telefónica que las mociones de censura se circunscribían a ese territorio y que no debían afectar a sus pactos de gobierno que tienen ambos partidos en Andalucía, Castilla y León y Madrid.

Así lo ha dicho también en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. "Hablé con Pablo Casado antes de que Ayuso convocara elecciones y le expliqué la situación de Murcia", de la que él ya estaba al tanto porque "durante mucho tiempo hemos intentado reconducir la situación, mis compañeros de Murcia lo han intentado dentro del acuerdo de gobierno", ha comentado.

"Nosotros teníamos un pacto y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno porque no se daban las circunstancias y yo entendía que ellos también iban a cumplir su parte de no hacer adelantos electorales", ha agregado.

MORENO Y MAÑUECO HAN CUMPLIDO, PERO AYUSO NO

En el caso de los presidentes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "lo han cumplido perfectamente", pero Díaz Ayuso "no ha cumplido el acuerdo" y "ha quedado como una irresponsable", ha añadido Arrimadas.

A su juicio, la gobernante madrileña "tenía muchas ganas de convocar elecciones y ya se lo habían frenado muchas veces", así que ahora ha aprovechado la ruptura del acuerdo entre Cs y el PP en Murcia para hacerlo por fin. "Esto son guerras de partido, guerras personalistas que me entristecen mucho", ha manifestado.

Según ha señalado, Ciudadanos ha presentado mociones de censura contra el PP en Murcia por el escándalo de la vacunación contra el coronavirus de numerosos cargos políticos antes de que fuera su turno y por la actuación de los 'populares' al querellarse contra el teniente de alcalde, Mario Gómez (Cs) después de que este denunciara irregularidades en contratos del Ayuntamiento. "Madrid no tenía nada que ver con eso. Lo sabía perfectamente Pablo Casado y lo sabía todo el PP", ha asegurado.

NO HABÍA "UNA MANIOBRA ORQUESTADA POR MONCLOA"

Tras defender que en Murcia había que actuar, porque Cs no estaba dispuesto a "tapar la corrupción o las malas prácticas" del PP, ha negado que este movimiento formara parte de "una maniobra orquestada por Moncloa".

En ese caso, el PSOE "habría querido presentar mociones de censura en otros sitios y nosotros supuestamente tendríamos que apoyarlas, y no es así", ha apuntado.

Así, Arrimadas ha afirmado que si la formación naranja hubiera querido impulsar una moción de censura en la Comunidad de Madrid, lo habría hecho a la vez que en Murcia para evitar el riesgo de que Díaz Ayuso adelantara los comicios, como finalmente ha ocurrido.

Además, Cs va a "votar en contra" de la moción que ha presentado el PSOE en Castilla y León contra Fernández Mañueco, por lo que "se va a ver que no había nada más", y en la Comunidad de Madrid "no vamos a votar a favor de una moción de censura en estos momentos", ha indicado.

Durante el acto en El Retiro, Arrimadas ha acusado a la dirección 'popular' de "dinamitar los puentes unilateralmente" entre ambas formaciones tras el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, aunque ha aseverado que continuará hablando con Pablo Casado.

"Seguiremos intercambiando llamadas. Siempre hemos cumplido la palabra, nuestras conversaciones han sido cordiales y me ha sorprendido ese incumplimiento (de Ayuso)" que, además, "contrasta" con "la responsabilidad y madurez" que muestran Mañueco y Moreno, que "siguen adelante con los pactos porque nosotros seguimos adelante con los pactos", ha manifestado.