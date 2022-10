Arrimadas niega que el separatismo esté más débil: "Nunca ha tenido tanta fuerza para decidir en España como ahora"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha negado este jueves que el separatismo esté más débil y ha asegurado que ERC y Bildu no habían tenido tanto poder en España como ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo creo que el separatismo nunca ha tenido tanta fuerza para decidir lo que pasa en España como ahora", ha asegurado la líder de la formación 'naranja' en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, hoy que se cumplen cinco años de la declaración unilateral de independencia y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Arrimadas considera que en 2017 "se pasaron tanto de frenada" que ahora la sociedad tiene la tendencia natural a decir "bueno, por lo menos no están declarando la independencia". "No están declarando la independencia todos los días, pero están trabajando por la independencia todos los días y ahora con más poder, porque saben que tienen al Gobierno de España como nunca le han tenido", ha asegurado.

No obstante, la dirigente de Cs ha asegurado que el indepentismo sabe que "no pueden volver a declarar la independencia o hacer un referéndum ilegal" porque el constitucionalismo les responderá, aunque ellos todos los días "adoctrinan, manipulan los medios o señalan a los que no piensan como ellos".

"Nunca había pasado que Cataluña que saliera un conseller a decir que no se iban a cumplir las sentencias", ha subrayado haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija el 25 por ciento del castellano en las aulas.

Con todo, ha hecho hincapié en que el constitucionalismo se volverá a organizar si lo vuelven a hacer. "Lo que hay que cambiar ahora es que el Gobierno de España no le siga tratando como si fueran héroes, como si tuvieran razón y como si no fuera tan grave lo que hicieron", ha añadido.