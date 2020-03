Arrimadas pide al Gobierno que exima a los autónomos de pagar la cuota y los impuestos a fin de mes

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha insistido al Gobierno en la necesidad de eximir a los autónomos de pagar la cuota y los impuestos a final de este mes de marzo porque, como consecuencia del estado de alarma decretado para frenar el coronavirus, "no están ingresando nada".

"El 31 de marzo, muchísimos autónomos van a tener que pagar su cuota y algunos van a tener que pedir un crédito para pagar los impuestos", ha advertido en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press.

A su juicio, esto "no tiene ninguna lógica", pues "no se les puede obligar a cerrar sus negocios, que no ingresen nada, pero tengan que hacer frente a sus obligaciones tributarias". Por ello, considera "fundamental" que los autónomos no tengan que abonar la cuota ni los impuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó el martes pasado que el Gobierno ya aprobó la posibilidad del aplazamiento de deudas y obligaciones tributarias, incluyendo IRPF e IVA, para pymes y autónomos durante seis meses, así como una exención de la cuota para trabajadores por cuenta propia que sufran una caída de facturación del 75%, y una prestación para dicho colectivo.

Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron a Europa Press que en un principio no se contempla la exención de cuotas para la totalidad de los autónomos porque una parte de ellos han continuado con su actividad.

RECONVERSIÓN DE ALGUNOS SECTORES INDUSTRIALES

Según Arrimadas, ahora "hay que intentar congelar la economía durante unas semanas o meses para poder descongelarla luego", haciendo que los empleos y los negocios de los autónomos "no se destruyan", sino que se congelen temporalmente.

En este contexto, ha afirmado que las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el ámbito económico eran necesarias, y por eso Cs las ha respaldado, pero "se deben ampliar y mejorar" porque "esta crisis va a azotar muy fuerte a la clase media española".

Por otro lado, la líder de la formación naranja ha pedido la reconversión "urgente" de industrias que han tenido que parar, por no ser esenciales, para que se dediquen a producir material de uso sanitario, como respiradores para los enfermos afectados por el coronavirus.

Asimismo, ha hecho hincapié en que se debe suministrar con elementos de protección individual --para reducir el riesgo de contagio-- tanto al personal sanitario como a otros profesionales que trabajan en servicios esenciales.