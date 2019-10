Las asambleas exteriores de la ANC convocan cerca de 30 movilizaciones en respuesta a la sentencia

Publicado 13/10/2019 18:31:28 CET

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas exteriores de la ANC han convocado cerca de 30 movilizaciones en el extranjero en respuesta a la sentencia por el 1-O, que se celebrarán en puntos emblemáticos de ciudades como Washington, Bruselas, Londres y Berlín.

En un comunicado este domingo, la asamblea ha informado de que tendrán como objetivo "denunciar internacionalmente la probablemente condenatoria sentencia" contra los presos independentistas, y se realizarán bajo el lema 'Stand up for your rights, stand up for Catalonia' (Levántate por tus derechos, levántate por Catalunya).

En Inglaterra la ANC organizará una protesta en mismo día de la sentencia a las 19 horas ante la Embajada española en Londres y otra en el centro de Manchester, mientras que en Escocia habrá protestas en Edinburgo y Glasgow.

En Dublín, la ANC convocará ante la Embajada española a las 18 horas, y en Francia la asamblea organizará una acción el mismo día de la sentencia, mientras que en Niza se hará el sábado siguiente a la sentencia.

Bruselas contará con dos acciones: una el mismo día de la sentencia ante la embajada española a las 18 horas, y otra el día siguiente ante la Comisión Europea, con la participación de personalidades y europarlamentarios.

En Alemania se celebrarán actos el día de la sentencia en Frankfurt y Munich, y aún se están concretando actos en Colonia, Hamburgo y Stuttgart, mientras que en Letonia habrá una acción en Riga, con la actuación de una coral del país, y en Países Bajos también se celebrará un acto en La Haya.

EE.UU., MÉXICO, BRASIL Y ARGENTINA

Además, en Washington y Ciudad de México organizarán actos a las 19 horas, ante las respectivas embajadas españolas, y en Sao Paulo y Buenos Aires también tienen previsto convocar protestas.

Al día siguiente de la sentencia, la ANC en Suiza convocará acciones en Zurich y Ginebra a las 18.30 horas, Lisboa también se unirá, y Berlín acogerá una actuación conjunta con el CDR local y Solidaridad Antirrepresiva.

El sábado después de la sentencia, las asambleas de Karlsruhe (Alemania), Bolonia (Italia) y Luxemburgo organizarán sus respectivos actos, así como las asambleas en Madrid y País Vasco, que organizarán actos con entidades locales.