Asens espera que los detenidos españoles de la flotilla embarquen este mediodía y lleguen por la tarde a Atenas

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens, ha asegurado hoy que esperan que los 28 detenidos españoles de la flotilla que aún siguen en Israel embarquen este mediodía y lleguen a Atenas por la tarde, tras lo cual, viajarán a Madrid. No obstante, ha precisado que no tienen los datos concretos de los vuelos.

Junto a ellos, ha dicho en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que viajarán otros detenidos aunque desconocen el número exactos.

Jaume Asens ha explicado que hay mucha confusión sobre los que se negaban a firmar o no el documento que les presentaba Israel sobre haber entrado ilegalmente en sus aguas.

En este sentido, ha explicado que muchos de los que han sido deportados 'a priori' voluntariamente, dicen que ellos no firmaron nada y que "fue la propia Policía quien suplantó su firma para agilizar la deportación".

Y cree que "es posible que ahora, con los que vuelven, se haya hecho algo parecido" porque no se ha convocado la vista y la comparecencia así que, insiste, "es posible que también a ellos les hayan firmado conforme que aceptan la deportación".