Asens (UP) dice que les preocupa la "compra de votos" a los dos diputados de UPN: "La trama existe"

Avisa al PSOE de que la geometría variable es una opción "muy arriesgada"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha señalado este lunes que les preocupa la "compra de votos" a los dos diputados de UPN que votaron en contra de la reforma laboral saltándose las directrices de su partido y ha asegurado que "la trama existe" porque la prueba más evidente de que "formaba parte de una emboscada" es que los parlamentarios "engañaron" a la opinión pública.

"Nos preocupa porque lo más grave de lo que sucedió el jueves fue el tamayazo 2.0, esa compra de votos que hizo que dos diputados de UPN rompieran la disciplina de voto", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que, a diferencia de lo que ocurrió en la moción de censura al Gobierno murciano de Fernando López Miras, "todavía no se conoce el precio" del voto en contra de los diputados navarros.

Asens ha asegurado que "normalmente" estos cambios en el sentido del voto no se producen a cambio de nada y, además, ha apostillado que "muchos diputados comentaban que les habían visto a lo largo del día hablando con diputados de Vox y del PP". "Si fuera un proceso de cambio de opinión honesto, lo honesto hubiera sido explicarlo públicamente", ha añadido.

Así, ha criticado que Sergio Sayas y Carlos García Adanero "engañaron a la opinión pública y al Gobierno" durante la jornada del jueves para que el Ejecutivo, según ha asegurado, no tuviera margen de rectificación. El dirigente de UP se ha referido a esta actuación como un "plan oculto" que, finalmente, no triunfó porque "hubo un error humano" del diputado del PP Alberto Casero, que votó telemáticamente.

En este sentido, ha enfatizado que el voto no se puede cambiar una vez que se ha emitido y que, a partir de ahí, los 'populares' están "intentando ocultar una operación de transfuguismo y el error en la votación" con un discurso "peligroso" que, en sus palabras, se basa en el "desprestigio de las instituciones democráticas".

"LA GEOMETRÍA VARIABLE ES UNA OPCIÓN ARRIESGADA"

Sobre la estabilidad con los socios de investidura del Gobierno, ha asegurado que el bloque ha sufrido "heridas", pero que la confianza "se pueden reconstruir" porque tienen, según ha asegurado, más cosas en común de las que les separan.

Eso sí, ha avisado al PSOE de que tiene que tomar nota de que "la geometría variable es una opción arriesgada" y que "la agenda legislativa del Gobierno no puede depender de una carambola". Así, ha destacado que el plan del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido "muy arriesgado". "Hubiera fracasado de no haber sido por un error humano", ha zanjado.