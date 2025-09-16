La asesora de Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que impida al juez reclamar los correos con la UCM

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que impida al juez Juan Carlos Peinado reclamar al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio "todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria" la trabajadora de Moncloa.

Así consta en el recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado Álvarez en el marco de la causa en la que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

En concreto, esta diligencia se enmarca en la rama de la causa en la que se investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora en Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez.

El letrado José María de Pablo, a cargo de la defensa de Álvarez, ha asegurado que la decisión de Peinado carece de motivación alguna. "No es que estemos ante una motivación insuficiente. Lo que encontramos es una absoluta ausencia de motivación que vulnera lo previsto", ha señalado para luego incidir en que, además, una diligencia de este tipo debería de haberse acordado a través de un auto y no de una providencia, como hizo Peinado.

En este sentido, el abogado ha recordado que no es la primera vez que el instructor procede de esta manera. "En este procedimiento la seguridad jurídica brilla por su ausencia", ha apuntado.

El letrado ha incidido en que "con esta ya son cuatro ocasiones" en las que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid "plasma su criterio sobre una cuestión jurídica y, sin motivo que lo justifique, a los pocos días cambia de manera copernicana de opinión y acuerda exactamente lo contrario a lo que acordó días antes".

En este punto, la defensa recuerda que las acusaciones populares reclamaron el pasado 7 de julio al juez que requiriese al excargo de la Complutense dichos correos y que el instructor denegó tal petición el día 13 de ese mes. "Sin embargo, sorpresivamente, solo un mes después y mediante la resolución recurrida se acuerda exactamente lo contrario", ha recalcado el abogado de Álvarez.

Así las cosas, la defensa ha pedido a la Audiencia de Madrid que estime su recurso y "deje sin efecto" la decisión del juez Peinado.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que en este momento la Audiencia Provincial de Madrid tiene al menos ocho recursos pendientes de resolver relativos a esta causa; seis de ellos ya están en trámite.