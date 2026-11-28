Archivo - Recuento del voto CERA en la Junta Electoral de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los votos que se depositen en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, serán objeto de un doble escrutinio: primero en las mesas electorales nada más cerrarse los colegios y, a partir del viernes 4 de diciembre, en las juntas electorales provinciales, que realizarán el escrutinio general hasta el lunes 7 e incorporarán las papeletas de los españoles residentes en el extranjero (CERA).

A las ocho de la tarde del domingo se introducirán en las urnas los sobres de los electores que hayan votado por correo, cuyas papeletas habrán sido entregadas por los trabajadores del operador postal, y votarán los propios integrantes de las mesas.

A continuación comenzará el escrutinio, que tiene carácter público, por lo que cualquier persona, sea o no elector, podrá presenciarlo, aunque el presidente de la mesa podrá expulsar a quien entorpezca o perturbe su desarrollo.

En primer lugar se contarán los votos al Congreso de los Diputados y posteriormente los correspondientes al Senado. Después, la mesa deberá comprobar que el número de papeletas coincide con el de votantes registrados y el presidente preguntará si existe alguna protesta sobre el escrutinio antes de anunciar en voz alta el resultado.

VOTOS BLANCOS Y NULOS

Durante el escrutinio se considerarán votos en blanco los sobres del Congreso que no contengan ninguna papeleta. En el Senado también tendrán esta consideración las papeletas en las que no se haya señalado ningún candidato.

Por su parte, serán nulos los votos emitidos en sobres o papeletas distintos de los modelos oficiales, las papeletas sin sobre y aquellas que presenten alteraciones que determinen su nulidad conforme a la legislación electoral.

También serán nulos los sobres que contengan papeletas de distintas candidaturas al Congreso, así como las papeletas del Senado en las que se haya marcado un número de candidatos superior al permitido en la correspondiente circunscripción.

Concluido el recuento, los integrantes de las mesas deberán cumplimentar las actas y realizar los trámites establecidos para remitir la documentación electoral, mientras que el Ministerio del Interior ofrecerá los resultados provisionales de las elecciones durante la noche.

LAS PAPELETAS SE DESTRUYEN

Las papeletas se destruirán en presencia de los asistentes, salvo aquellas que no hayan sido consideradas válidas o que hayan sido objeto de alguna reclamación, que se incorporarán a la documentación electoral.

A continuación se elaborará el acta de escrutinio, que se hará pública inmediatamente mediante su exposición en la entrada del local electoral. También se entregarán copias a los representantes de las candidaturas que las soliciten y al representante de la Administración, para que el Gobierno pueda ofrecer los resultados provisionales durante la noche electoral.

El presidente, los vocales y los interventores de la mesa firmarán el acta de la sesión, en la que se recogerán las reclamaciones, protestas, acuerdos e incidencias registradas durante la votación y el escrutinio.

EL VOTO EXTERIOR SE CONTARÁ DESDE EL VIERNES

El viernes 4 de diciembre comenzará el escrutinio general en las juntas electorales provinciales, que deberá concluir como máximo el lunes 7. Antes de iniciar este escrutinio, las juntas se constituirán en mesas electorales para contabilizar los votos de los españoles residentes permanentemente en el extranjero, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que no se incluyen en los resultados provisionales difundidos durante la noche electoral.

La incorporación de estos sufragios podría modificar el reparto de diputados y senadores conocido el domingo, como ocurrió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 con el último escaño de Madrid.

Entonces, el escrutinio del voto exterior permitió al PP conseguir su decimosexto diputado por esta circunscripción, Carlos García Adanero, en detrimento del socialista Javier Rodríguez Palacios, después de que los resultados provisionales atribuyeran quince escaños a los populares y once al PSOE.

El cambio elevó de 136 a 137 los diputados del PP en el conjunto de España y redujo de 122 a 121 los del PSOE, que con esta nueva distribución ya necesitaba el sí de Junts para la investidura de Pedro Sánchez y no sólo su abstención. Los posteriores recursos de los socialistas no modificaron esta adjudicación.

RECLAMACIONES Y PROCLAMACIÓN DE ELECTOS

Durante el escrutinio general, las juntas electorales provinciales comprobarán las actas de las mesas y realizarán la suma de los votos admitidos, subsanando los errores materiales, de hecho o aritméticos que puedan advertirse.

Concluido el escrutinio, los representantes y apoderados de las candidaturas podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante la Junta Electoral Provincial, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según el calendario electoral, estas reclamaciones podrán presentarse entre el 4 y el 8 de diciembre, mientras que las juntas provinciales tendrán hasta el día 9 para resolverlas y comunicar sus decisiones. Posteriormente, los representantes de las candidaturas podrán interponer recursos ante la Junta Electoral Central, que deberá resolverlos, conforme al calendario previsto, como máximo el 15 de diciembre.

La proclamación de los candidatos electos tendrá lugar entre el 8 y el 16 de diciembre, dependiendo de las reclamaciones y recursos que se hayan presentado en cada circunscripción. Contra los acuerdos de proclamación podrán interponerse recursos contencioso-electorales ante el Tribunal Supremo en los tres días siguientes.

Una vez finalizados los trámites correspondientes, la Junta Electoral Central publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los resultados generales y por circunscripciones, dentro del plazo legal de cuarenta días desde la proclamación de los electos, que tomarán posesión de su escaño el 23 de diciembre.