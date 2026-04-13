La Asociación Francisco de Vitoria recurrirá el acuerdo del CGPJ que "elimina la protección de salud laboral" de jueces

Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha anunciado que recurrirá el acuerdo que adoptó el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 25 de marzo y que "elimina la regulación en materia de salud laboral aplicada hasta ahora a más de 5.400 jueces y magistrados".

Así lo ha comunicado la asociación en una nota de prensa en la que denuncia que, "en lugar de cumplir el mandato del Tribunal Supremo, el CGPJ vacía de contenido su sentencia y la protección que venía reconociéndose".

Se refiere a una sentencia del alto tribunal que instó al CGPJ "a establecer criterios sobre carga de trabajo por motivos de salud laboral". Para AJFV, el mandato "no puede ser desactivado mediante un acuerdo contrario a su espíritu".

"No reclamamos derechos nuevos o excepcionales, sino que denunciamos el retroceso respecto de lo que el propio CGPJ había asumido y construido durante años en materia de prevención y salud laboral. No exigimos más, simplemente pedimos no ir hacia atrás", afirma la portavoz nacional de la asociación, Marien Ortega.

La nota explica que el acuerdo del CGPJ deroga un artículo del Reglamento de la Carrera, "la única norma que reconocía el derecho a una protección eficaz de seguridad y salud, remitiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y, por tanto, "sustituyendo derechos exigibles por disposiciones discrecionales".

"SE HA PRODUCIDO UN RETROCESO"

El acuerdo, además, fue "adoptado sin audiencia previa a las asociaciones judiciales" y "sin informe de impacto de género", lo que añade "un problema de forma a un problema ya grave de fondo", según Ortega.

Por eso, "se ha producido un retroceso respecto de los avances que el propio CGPJ había construido durante años en materia de prevención y salud laboral".

La portavoz nacional de la asociación señala que el Supremo "fue claro" al decir que "hay que regular la carga de trabajo para proteger la salud laboral de quien imparte justicia". Y añade: "No puede responderse a esa sentencia eliminando precisamente la herramienta que debía garantizar esa protección".

"Cuidar la salud de los jueces es cuidar la salud de la Justicia. No se trata de proteger a un colectivo frente a los demás, sino de asegurar que la persona que entra en un juzgado encuentre una justicia imparcial, serena y de calidad. Porque cuando se debilitan las condiciones en las que trabajan quienes juzgan, se debilita también la confianza del ciudadano en la Justicia", concluye la nota.