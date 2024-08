Asociación de Guardia Civil denuncia que varios agentes fueron apedreados en Salou (Tarragona)

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este viernes que varios miembros del Cuerpo han sido apedreados en Salou (Tarragona) y que dos de los agentes han tenido que recibir asistencia sanitaria como consecuencia de ser golpeados en el pecho con las piedras.

En un comunicado, la AEGC habla de un incremento de agresiones a los agentes en los últimos años y lo achaca a que "sale barato agredir a un guardia civil".

Así, ha vuelto a recordar que la profesión de Guardia Civil "no se considera profesión de riesgo", no tiene el rango de autoridad y, a su vez, no hay contemplado un protocolo de actuación ante agresiones.

La AEGC ha manifestado que estas son "carencias" a las que se suma un déficit de personal que influye "en la calidad del servicio y seguridad de los agentes".