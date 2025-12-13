La Asociación de Víctimas del Terrorismo reúne en Madrid a más de 250 personas en su XVI Encuentro Nacional de Asociados, el 15 de diciembre de 2025 - AVT

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reunido este sábado en Madrid a más de 250 personas en su XVI Encuentro Nacional de Asociados que ha tenido lugar, como cada año, en el Parque de Atracciones de la capital.

Esta edición, que comenzó con el habitual minuto de silencio en memoria de todas las víctimas, contó con la participación de la presidenta de la AVT, Maite Araluce; la presidenta de Honor de la asociación, Ángeles Pedraza; el consejero de la AVT, Miguel Folguera; la secretaria general, Narcisa López; la vocal de la Junta Lucía Ruiz, varios delegados de la asociación y cientos de asociados procedentes de todos los puntos de España.

Durante su discurso, la presidenta de la AVT ha comenzado recordando que estas citas anuales sirven no sólo para compartir un día juntos, sino también para recordar que "ninguna víctima del terrorismo está sola".

"EL CAMINO NO ESTÁ SIENDO FÁCIL"

"Seguimos caminando juntos, acompañándonos en el dolor, pero también en la vida, en la esperanza y en la defensa de la memoria", ha dicho Araluce, quien ha constatado ante los asociados que desde hace tiempo el camino de la AVT "no está siendo fácil".

Araluce ha destacado que la asociación ha afrontado recortes que afectan directamente a la atención integral que presta y a actividades que tienen para "un enorme valor" pero ha querido dejar claro que "nunca" va a rendirse" y que, "ante cada obstáculo", mantendrá "la mirada firme" en lo que es y defiende.

Durante la hora que duró la comida de asociados, la AVT proyecto un vídeo en el que se resumían todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante este 2025 y se procedió, a continuación, a la tradicional rifa y a la entrega de los regalos de Navidad para los más pequeños.