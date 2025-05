Asturias se siente "infrafinanciada como todas las CCAA", aunque cree que "el mayor debate interno" lo tienen las del PP

Barbón denuncia el "exterminio" en Gaza y cree que "Putin se ha reído de Trump" en Ucrania

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha expresado este jueves que "todas" las comunidades autónomas coinciden en que están "infrafinanciadas", si bien "el mayor debate interno" lo tienen las presididas por el PP, "porque no piensan lo mismo" sobre los criterios para el reparto.

Barbón ha asegurado que en la anterior legislatura él decía "en broma" que el problema era del PSOE porque había entonces una mayoría de presidentes autonómicos socialistas, pero "ahora lo tiene el PP" y es un debate "territorial, no ideológico".

"Hay comunidades autónomas que defienden que el reparto tiene que ser por habitantes y hay otras muchas, como Asturias, que defendemos que la financiación tiene que tener en cuenta el coste de los servicios", ha indicado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El dirigente asturiano ha incidido en que "no cuesta lo mismo" prestar servicios en una comunidad como Asturias "envejecida", con una población "muy dispersa" y una orografía "muy difícil".

"Así que esto es más difícil que hacer un sudoku. Tiene mayor coste", ha señalado, para confiar en que "ojalá salga adelante" la reforma del sistema de financiación.

Barbón, que ha valorado que desde 2018 han crecido las entregas a cuenta a las comunidades "en torno a un 30%, ha resaltado a continuación que "todas" las autonomía llevan años "reivindicando" que se sienten "infrafinanciadas".

Y ha asegurado que "solo se soluciona con una negociación que es muy compleja entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, además de con más recursos en el sistema".

"Pero en este caso creo que el mayor debate interno lo tiene el PP, porque no piensan lo mismo los presidentes de Galicia y de Castilla y León que el presidente de Andalucía, de Murcia o la presidenta de Madrid, por ponerle un ejemplo", ha contrapuesto.

APOSTAR POR DEFENSA SIN COMPLEJOS

En clave internacional, Barbón ha criticado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su ofensiva arancelaria "absolutamente injustificable" y por promesas como que acabaría de inmediato con la guerra de Ucrania. "Decía que él lo iba a solucionar y al final lo que vemos es que Vladimir Putin directamente se ha reído de él y de todos", ha apuntado.

Y también se ha referido a la situación en Gaza, un "drama". "Me sumo al llamamiento, no ya sólo a la paz sino a la humanidad, porque lo que está pasando es un exterminio", ha alertado, instando a que la sociedad occidental no mire "hacia otro lado".

Sobre el rearme en defensa, el presidente asturiano ha defendido que Europa tiene que tener un sistema defensivo "fuerte, sólido y bien trabado. "Y hay que decirlo sin complejos. No para atacar, como dicen algunos, sino para que no nos ataquen, que es muy diferente", ha precisado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presentado a Barbón, cuyos valores en política "admira". Le ha definido como un "hombre comprometido" con Asturias, con España y con los ciudadanos, además de "dialogante, tolerante y cercano". "Creo que esa cercanía que tienes con los ciudadanos, esa forma de hacer política de diálogo y tolerancia, por lo menos para mí, es un ejemplo", ha subrayado.

Además, ha destacado el papel central que la industria de la defensa desempeña en Asturias: 27 de las 626 empresas registradas en esa comunidad son de defensa; las ventas de esas empresas en 2023 totalizaron 914 millones de euros y, de ellos, 760 correspondían a tecnología dual; que crean 5.013 puestos de trabajo, según los datos proporcionados por Robles. "El Ministerio de Defensa, el Gobierno de España, está con Asturias", ha rematado.

