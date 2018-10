ATC.- El alcalde de Villar de Cañas afirma que el 90 por ciento del pueblo respalda la candidatura y ve "posibilidades"

Actualizado 27/01/2010 13:36:36 CET

"Nosotros no vivimos de la política, vivimos de nuestro pueblo y no queremos que nuestro pueblo muera", afirma

CUENCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz Lozano (PP), aseguró hoy a Europa Press que el 90 por ciento del pueblo respalda la candidatura de este ayuntamiento para albergar el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC), y dijo ver "posibilidades" de que este municipio pueda hacerse con ella, debido a su ubicación y terrenos.

Saiz explicó que el pueblo se ha tomado con "tranquilidad" el acuerdo del pleno municipal del viernes pasado ya que el 90 por ciento de sus 460 habitantes está a favor de esta iniciativa, destacando que el acuerdo --aprobado por cuatro ediles del PP y tres independientes-- se realizó por unanimidad.

"Nosotros no lo vemos tan problemático, nos hemos asesorado de técnicos y de expertos y todo el mundo nos ha dicho que para adelante con el tema, que no tiene nada en contra, y que es todo favorable", indicó a Europa Press.

El alcalde recordó que precisamente porque esta localidad tiene pocos habitantes, como primer edil, "lo único que quiero es que mi pueblo no muera y miro la riqueza que eso puede generar". "Si hubiera una sola persona --agregó-- que me hubiera hablado de problemas, lo hubiera visto de otra manera, pero es que hasta la fecha absolutamente nadie que entiende del tema nos ha dicho lo contrario".

Tras afirmar que muchos alcaldes le han llamado para solicitar ellos también el ATC, criticó la "psicosis" generada por esta cuestión a nivel nacional y dijo no entender a los políticos con este tema "cuando es una cosa que la aprobaron ellos, y nosotros no hemos hecho nada ilegal; yo he hecho lo que haría cualquier alcalde en su pueblo, que quiere que su pueblo suba para arriba".

"LOS POLÍTICOS SON LOS POLÍTICOS"

Preguntado por el posicionamiento en contra tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como del PP regional, Saiz insistió en que "los políticos son los políticos". Añadió: "yo no vivo de la política, yo soy herrero, mis concejales son albañiles, escayolistas o jubilados, y no vivimos de la política, vivimos de nuestro pueblo y no queremos que muera". "Que hagan lo que tengan que hacer porque nosotros no tenemos nada que ver ahí", resaltó.

En cuanto a los beneficios que contemplaría para el pueblo el hecho de que albergara el cementerio nuclear, el alcalde de Villar de Cañas destacó lo primero los puestos de trabajo y después los beneficios economicos, destacando que es "la riqueza" que supondría para la comarca lo que ha llamado al ayuntamiento a presentar su candidatura.

"Si los vecinos dijeran que no, no pasaría nada, pero en un principio esta todo el mundo tan contento", insistió, opinando después que Villar de Cañas tiene "posibilidades" para ser elegido debido a su ubicación, comunicaciones y terrenos. "Tenemos las mismas posibilidades que los demas, lo vemos con ilusión y por eso lo hemos hecho", concluyó.