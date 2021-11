La Audiencia de Madrid confirma el archivo de la causa contra Podemos por las donaciones a través de la Fundación 25-M

Por orden de otra Sección de la Audiencia, el juez de 'Neurona' deberá recuperar el procedimiento y decidir si reabre o confirma el archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la investigación contra Podemos por las donaciones realizadas a través de la Fundación 25-M que fueron denunciadas por la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido Mónica Carmona.

En un auto de 13 de septiembre, recogido por Europa Press, la Sección 15 ha desestimado el recurso interpuesto por la acusación popular ejercida por Vox contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid de archivar las diligencias de investigación contra Podemos por el 'caso Fundación 25-M'.

En este caso, la Fiscalía consideró que no existían indicios suficientes para justificar la investigación penal y aseguró que los hechos relatados por la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido no se ven corroborados por "ningún dato objetivo" más allá de la "sospecha" de la denunciante.

La Audiencia ha coincidido con la hipótesis del Ministerio Público y ha subrayado que Carmona "no ha aportado ningún mínimo indicio que objetivamente corrobore que esa Escuela Popular Paulo Freire se han transferido desde el partido Podemos, a través de la Fundación Instituto 25M, la cantidad de 300.000 euros".

Así, los magistrados han insistido en que el conocimiento que Carmona pueda tener como ciudadana "no es indicio suficiente" para que se investiguen los hechos denunciados.

En un escrito que presentó ante el juzgado en el que se investiga el 'caso Neurona', la ex responsable de Cumplimiento Normativo aseguró que cuando estaba en el partido empezó a investigar las donaciones realizadas por Podemos a la Escuela Popular Paulo Freire.

La abogada dijo haber tenido conocimiento por una denuncia interna de que "se había donado una cantidad elevada de dinero para actos de formación" a través de la fundación "sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos", lo que, a su juicio, "abonaba la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como "tapadera" para desviar dinero del partido".

LA CAUSA VOLVERÁ AL JUZGADO DE NEURONA

Los hechos relatados por Carmona generaron causas que fueron derivadas por el juzgado del caso 'Neurona' al turno de reparto de los Juzgados de Plaza de Castilla. La causa relativa a las donaciones a la Fundación 25-M acabó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid, donde se acordó el archivo que ahora confirma la Audiencia.

Por su parte, la investigación sobre el presunto cobro de costas procesales por parte del exlíder de Podemos Pablo Iglesias recayó en el Juzgado Número 45, donde se avocó al cierre. Una tercera línea, relativa a las pesquisas sobre el denominado 'caso de la niñera', fueron asignadas al Juzgado Número 46, donde aún se mantienen vivan las diligencias.

En un auto de 29 de octubre, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha enmendado esta decisión del juez del 'caso Neurona' y le ha reprochado el hecho de que repartiera las causas en diferentes juzgados.

Sin estudiar el fondo de las diversas líneas de investigación y solo atendiendo a una cuestión de competencias, la Audiencia ordenó al instructor recuperar el 'caso niñera' y de la 'Fundación 25-M' para abrir piezas separadas dentro del 'caso Neurona'. Así, el juez Juan José Escalonilla deberá retomar ambas diligencias y decidir su futuro.