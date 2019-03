La Audiencia de Madrid confirma la prorroga del 'caso Rato' hasta junio de 2020

Publicado 28/02/2019 14:08:20 CET

Rechaza la intención de la Fiscalía de ampliar tres años más la investigación

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la prorroga de la instrucción del origen presuntamente ilícito del patrimonio del expresidente de Bankia Rodrigo Rato --conocido como 'caso Rato'-- hasta junio de 2020, tal y como acordó el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal en noviembre de 2018.

En un auto, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía, que pretendía que la investigación se alargase otros tres años, y ha explicado que la decisión que tomó el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid de extenderla tan sólo 18 meses más se ciñe "completamente" a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fue reformada en 2015. Recuerda que en esa modificación se introdujo la "limitación cronológica de las investigaciones judiciales".

No obstante, los magistrados puntualizan en su resolución que el nuevo plazo "no tiene por qué ser un horizonte inmutable" y "sólo encontrará justificación su desarrollo en tanto se practiquen a lo largo de él diligencias que aporten elementos a la causa. De lo contrario --concluyen-- no tiene por qué agotarse".

LA INVESTIGACIÓN NO ES PROSPECTIVA

Por otro lado, la Sala también ha desestimado el recurso formulado por la defensa de Rodrigo Rato --que se opuso a cualquier prórroga al considerar que "la instrucción de la causa está agotada"-- contra el acuerdo del juez Serrano Arnal de practicar nuevas diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Público. Según expuso, estas peticiones "tienen carácter prospectivo".

Los magistrados rechazan este argumento del expresidente de Bankia y defienden que la batería de diligencias van encaminadas a esclarecer los hechos "que tienen relación directa con el objeto de esta pieza separada".

UNA DECENA DE PIEZAS

El denominado 'caso Rato' está dividido en una decena de piezas en la que se investigan delitos fiscales y otros de corrupción relacionados con sus actividades y negocios que podrían haber favorecido a la fortuna familiar.

La instrucción de una de ellas, en concreto la relativa al presunto cobro de comisiones de los contratos de la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit, ha concluido recientemente y el juez ha procesado a Rato; al ex consejero consultivo de la entidad, José Manuel Fernández Norniella y otra docena de personas.

Además, el expresidente de Bankia está ahora mismo inmerso en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de la entidad financiera y se enfrenta a cinco años de prisión. Pena que se puede sumar a los cuatro años y medio que ya está cumpliendo en el centro penitenciario de Soto del Real por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.