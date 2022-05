Audiencia de Madrid ordena estudiar la petición de apartar a la juez que archivó la venta del Goya del marido de Aguirre

Se limita a pronunciarse si debía haberse tramitado el incidente de recusación y no si es "procedente" la recusación en sí misma

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado estudiar la petición de apartar a la juez que archivó la causa en la que se intentaba determinar si Fernando Ramírez de Haro, marido de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, defraudó a Hacienda con la venta de un cuadro de Francisco Goya en 2012 al empresario Juan Miguel Villar Mir.

En un auto de 3 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Quinta ha estimado el recurso que presentó Íñigo Ramírez de Haro, hermano del esposo de Aguirre, contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid de inadmitir el incidente de recusación con el que pretendía apartar a la juez.

La titular de dicho Juzgado, la juez Concepción Jerez, denegó admitir el escrito al considerar que el texto no reunía los requisitos previsto en la ley porque no constaban la causa legal y los motivos en los que se fundaba la recusación. Posteriormente, archivó el procedimiento.

Ante esta negativa, Íñigo Ramírez de Haro Valdés acudió a la Audiencia Provincial de Madrid. Explicó que era necesario apartar a la juez por su "falta de imparcialidad", que "se deduce de la apariencia fundamentada de ser 'juez y parte' en su actuación durante la toma de declaración del testigo, James McDonald, en la que había impedido, interrumpido, condicionado o alterado el normal desarrollo del interrogatorio por parte de la acusación". Según el recurrente, la juez obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa.

POSIBLE QUIEBRA DE IMPARCIALIDAD

Los magistrados de la Audiencia han estimado el recurso tras recordar que el Tribunal Supremo ya ha fijado que puede suponer una quiebra de la imparcialidad objetiva "las iniciativas del tipo de interrogatorios con sesgos inquisitivos" y la "búsqueda de pruebas incriminatorias suplantando a la acusación".

A la vista de la doctrina jurisprudencial, la Sección Quinta ha considerado que el argumento planteado por íñigo Ramírez de Haro "podría tener acomodo dentro de alguna de las causas de recusación del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Así las cosas, la Audiencia ha advertido que en este caso se limita a pronunciarse si debía o no haberse sustanciado el incidente de recusación y no si resulta "procedente" o no la recusación en sí misma.

Íñigo de Ramírez de Haro presentó querella contra su hermano Fernando --el marido de Aguirre--, a quien acusa de haberse apropiado de un cuadro de Goya que pertenecía a la familia y de venderlo sin repartir los beneficios entre los hermanos y sin tributarlo a Hacienda.