La Audiencia Nacional archiva para 'Txeroki' la causa por el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa

Archivo - El ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', en la Audiencia Nacional

Archivo - El ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', en la Audiencia Nacional - Pool - Archivo

Señala como clave la declaración policial de un autor material que no fue ratificada en sede judicial

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado archivar provisionalmente la causa que estaba abierta contra el ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', al considerar, en consonancia con la Fiscalía y la defensa, que no hay pruebas suficientes de que diera la orden de atentar contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya), un ataque que se produjo el 21 de septiembre de 2008 y que se saldó con 18 heridos y cuantiosos daños materiales.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda se alinean con el informe emitido por el Ministerio Público, confirmando la conclusión del sumario sobre la investigación de este atentado, que se cerró en julio de 2021, pero acordando también el archivo provisional para 'Txeroki', por lo que ordenan dejar sin efecto las medidas cautelares que tuviera vigentes por este caso.

La Sala recuerda que en 2013 la Audiencia Nacional ya condenó a los miembros del 'Comando Tontor' Ibón Iparraguirre y Asier Badiola a 279 años de cárcel cada uno como autores materiales de este atentado por ser los que colocaron el coche bomba que estalló en la comisaría de Ondarroa.

Las acusaciones contra 'Txeroki' en esta causa se derivaban de las declaraciones que Badiola hizo ante la Ertzaintza tras ser detenido, según las cuales fue 'Txeroki' quien dio la orden al 'Comando Tontor' de atentar contra a comisaría de Ondarroa y quien, a través de una persona intermedia, les proporcionó la furgoneta cargada de explosivos. Por su parte, Iparraguirre indicó que fue la dirección de ETA quien decidió llevar a cabo esa acción terrorista.

La cuestión es que Badiola no ratificó su declaración policial en sede judicial y, aunque Iparraguirre sí lo hizo, tanto la defensa de 'Txeroki' como el fiscal y los magistrados entienden que solo con ésta no es suficiente para mantener la acusación contra el antiguo dirigente etarra.

El Ministerio Público indicaba que en el sumario también figura un informe de la Guardia Civil, destinado a determinar "la existencia de posibles corroboraciones periféricas de carácter objetivo" respecto a las declaraciones policiales de Badiola, que recoge una agenda de 'Txeroki' de ese mismo año, 2008, incautada por la Policía francesa.

En la misma, detallaba, hay anotaciones manuscritas "codificadas" de los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2008 que reflejan "una cita orgánica con el 'Comando Tontor'" para el primer día y "un cursillo de adiestramiento para impartir a dicho comando" los últimos dos días, extremos que coinciden "plenamente" con lo contado por Badiola en su declaración policial.

Sin embargo, el fiscal estima igualmente que, aunque tal coincidencia "sin duda alguna" demuestra que Badiola dijo la verdad a la Ertzaintza sobre esta reunión, "no es suficiente por sí misma para hacerla extensible al resto instrucciones", esto es, la de atentar en Ondarroa.

QUERELLA PENDIENTE

Esta resolución de la Sala de lo Penal podría afectar a la querella presentada el pasado mes de marzo por Dignidad y Justicia (DyJ) contra 'Txeroki' y los otros presuntos integrantes de la cúpula de ETA en esa época --Aitzol Iriondo, 'Gurbitz' o 'Barbas'; Mikel Carrera, 'Ata'; y Ainhoa Ozaeta, 'Kuraia-- por el atentado en Ondarroa al considerar que de ellos partió la orden que lo propició.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, aún tiene pendiente decidir si admite o no está querella, algo sobre lo que el Ministerio Público ya ha informado en contra.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que, lo más probable, es que si el juez opta por admitir la querella lo haga excluyendo a 'Txeroki' y dirigiéndose contra los otros tres miembros de esa Zuba: 'Gurbitz', 'Ata' y 'Kuraia'.

No obstante, las mismas fuentes avisan de que en la propia querella se reclaman ya una serie de diligencias, incluidos informes de Inteligencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, de las que podrían surgir hechos nuevos que propiciaran la reapertura de este caso para 'Txeroki'.