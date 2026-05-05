La Audiencia Nacional asume la investigación del 'narcotúnel' entre Ceuta y Marruecos y pide un informe a la Policía

Archivo - Narcotúnel encontrado en Ceuta - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha asumido la investigación del 'narcotúnel' hallado el pasado mes de marzo utilizado por una presunta red criminal para cruzar de forma continua "grandes cantidades" de hachís, al tiempo que ha solicitado un informe a la Policía Nacional para que dé cuenta del avance de las pesquisas.

En un auto recogido por Europa Press, Piña acepta la inhibición de un juzgado de Ceuta y toma las riendas de la investigación judicial por presuntos delitos contra la salud pública y organización criminal.

El magistrado solicita un informe a la unidad policial investigadora acerca de la evolución de las pesquisas, con el objetivo de determinar los avances realizados hasta la fecha y si fuera necesaria la adopción de alguna medida adicional.

Piña aprecia "indicios fundados" de que la organización que utilizaba la infraestructura subterránea se dedicaba a la guarda, almacenaje, transporte y distribución "de grandes cantidades" de hachís, principalmente, aunque también de cocaína, a través de vehículos de motor y embarcaciones de alta velocidad.

Según el magistrado, la presunta red de narcotráfico se valió de un túnel construido "para unir subterráneamente" Marruecos con Ceuta y asegurarse, así, "el flujo continuo de grandes cantidades de hachís", a través de una infraestructura "altamente profesionalizada"

Se trata, a juicio de Piña, de una organización "perfectamente jerarquizada" y liderada por un hombre identificado como Mustapha Chairi Brouzi, que cuenta con "niveles operativos", funciona con "células interconectadas" en la ciudad autónoma y opera en distintas provincias de España, a la vez que cuenta con vínculos logísticos en Marruecos.