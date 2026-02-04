La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a Francisco de Borbón pero le prohíbe salir de España

Archivo - Francisco de Borbón von Hardenberg llega al tanatorio de San Isidro tras el fallecimiento de su padre, Francisco de Borbón y Escasany, a 21 de mayo de 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad bajo fianza y ha prohibido salir de España a Francisco de Borbón, que fue detenido el martes por su presunta implicación en un delito de blanqueo en la causa que investiga al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el titular de la Plaza Número 1 del Tribunal Central de Instancia ha accedido a lo solicitado por la Fiscalía Antidroga y ha instado al investigado a que preste una fianza de 50.000 euros, obligándole a comparecer semanalmente en el Juzgado y retirándole el pasaporte.

El juez también ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 y 20.000 euros respectivamente a los otros dos detenidos que han pasado a disposición judicial este miércoles: Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz. A ellos también les ha aplicado las mismas cautelares que a Francisco de Borbón.

Según adelantó 'El País' y confirmaron a Europa Press fuentes policiales, Francisco de Borbón --hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del Rey emérito Juan Carlos I-- fue uno de los cuatro nuevos detenidos en el marco de esta investigación.

El magistrado, en concreto, indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.