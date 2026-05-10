La Audiencia Nacional escucha este jueves a Koldo y a Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados este jueves al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en calidad de investigados tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

Así lo expuso el magistrado en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que instaba el traslado de Koldo García desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra desde el pasado noviembre en prisión provisional como Ábalos, hasta la sede de la Audiencia Nacional para interrogarle.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.

Dicho informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se "ceñirá a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

KOLDO DEFENDIÓ SU INOCENCIA EN EL SUPREMO

A finales de abril, Koldo y Aldama declararon como acusados ante el Tribunal Supremo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, donde también declaró Ábalos en último lugar, también acusado.

Koldo declaró en el juicio que es inocente porque no decidió "nada" en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, que Ábalos lo que le encargó fue volcarse en la recepción del material sanitario y que lo que hizo fue "intentar ayudar": "En todo lo que pude y en lo que me pedían".

Por su parte, Aldama, que reconoció su intervención en la presunta trama, señaló que pagaba 10.000 euros al mes a Ábalos y a Koldo, un dinero que salía de las "obras públicas" que se adjudicaban presuntamente de forma irregular desde Transportes.

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada durante el último mes por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.

Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.