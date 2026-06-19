La Audiencia Nacional llama a otros dos cargos de la Guardia Civil como testigos en el 'caso Leire Díez'

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha acordado citar como testigos en el 'caso Leire Díez' el próximo 23 de junio al general responsable de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y al comandante Juan Manuel del Barco, secretario del director adjunto operativo, Manuel Llamas.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, del juzgado a cargo del caso que investiga la presunta trama que habría intentado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE bajo el supuesto liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán.

El juez instructor, Santiago Pedraz, ya tenía en la lista de testigos citados a dos generales que lideraron la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste y Alfonso López Malo, tras desvelar ante agentes de esta misma unidad haber recibido presiones.

También tiene a los instructores de informaciones reservadas, el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

La UCO recoge en diferentes atestados declaraciones de exmandos de esta unidad de policía judicial indicando que, desde junio de 2024, se habrían ejercido presiones contra ellos para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba a David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno contratado por la Diputación de Badajoz.

Desde esa unidad indagan en si Leire Díez, la exmilitante socialista investigada como presunta coordinadora de la trama, pudo ejercer influencia sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para la apertura de tres informaciones reservadas por supuestas filtraciones desde la propia UCO, si bien el Ministerio del Interior ha negado que Díez influyera en esas decisiones.

Los agentes sostienen en sus pesquisas que hubo varios encuentros presenciales entre Díez y González, "al menos en tres ocasiones, concretamente los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".

En uno de los informes repasan las notas de despacho desde el Servicio de Información de la propia Guardia Civil alertando de la estrategia de Leire Díez para "menoscabar la imagen de la UCO" y luego otra elaborada por el departamento de la UCO que lidera el teniente coronel Antonio Balas, donde se exponía que la exmilitante del PSOE "presumía de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de Fiscalía".