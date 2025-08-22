La Audiencia Nacional no prohíbe la manifestación en Bilbao a favor de presos de ETA

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Ordena a la Ertzaintza, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que haga seguimiento de la convocatoria

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha acordado no prohibir la movilización prevista para este viernes en Bilbao que reclama la "vuelta a casa de presos, exiliados y deportados" de ETA para superar "las consecuencias del conflicto". Ha ordenado a la Ertzaintza, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que haga seguimiento de la convocatoria.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha desestimado la petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que reclamaba que prohibiera la concentración.

El juez ha adoptado su decisión tras recibir informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza sobre "las circunstancias concretas de la convocatoria" por parte de la red de apoyo a los presos de ETA Sare.

Moreno declaró la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos y se dirigió a los citados cuerpos policiales "antes de acceder a la medida cautelar solicitada" por la AVT, que asegura que la convocatoria de Sare pretende reclamar la "vuelta a casa de presos, exiliados y deportados" de ETA para superar "las consecuencias del conflicto".

La asociación de víctimas instó al tribunal a que se dirigieran oficios a Guardia Civil y Policía Nacional para que emitieran informes "sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada".

UN "CLARO EJEMPLO DE BLANQUEAMIENTO"

Para la AVT, la convocatoria es "un claro ejemplo" de "blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje". "Utilizar el término 'vuelta a casa de los presos' implica impunidad", sostenía en un comunicado.

A su juicio, la liberación inmediata de presos condenados por terrorismo "supone ignorar la gravedad de sus delitos y la justicia para las víctimas". "No existen refugiados ni deportados, son terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España. No pueden ser considerados exiliados", subrayaban.

Al hilo, desde la asociación recalcaban que "no ha habido ningún conflicto" y manifestaron que utilizar dicho término "revictimiza a las víctimas del terrorismo al afirmar que participaron en un enfrentamiento entre bandos en el que todos fueron, a la vez, víctimas y victimarios". En este sentido, insistían en que "la violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y en quienes los apoyan desde las instituciones".

La AVT considera que la movilización prevista para este viernes supone "pisotear la dignidad y denigrar" a las víctimas que "tienen todo el derecho del mundo a pasear por Bilbao sin sentirse humilladas".

"Por no hablar de la sociedad que se está construyendo, en la que se lanza el mensaje de que asesinar y extorsionar estuvo bien y las condenas impuestas en los tribunales son papel mojado", añadía en su comunicado.