La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados en su casa

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha procesado a Óscar Sánchez, el exjefe de UDEF que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa, por presuntos delitos tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia procesa también por presunto delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer de Sánchez, y a cinco jurídicas.

El magistrado se apoya en los indicios recabados de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación.

El instructor sostiene que la colaboración de Sánchez con la presunta trama de narcotráfico investigada "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en las bases de datos policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización.

"Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos", abunda el magistrado en uno de los autos dictados en el marco de la causa.

EL MAYOR ALIJO DE COCAÍNA EN ESPAÑA

Según el instructor, el inspector, "aprovechando la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado, ha creado un auténtico 'campo de minas' alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano reciben fondos para de esa manera detectar si están siendo realmente investigados por otros grupos policiales".

La investigación engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señalaron en un oficio, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, a Ignacio Torán como el "responsable de la importación" de la droga y como "socio e interlocutor principal" del exjefe de la UDEF.

En uno de estos últimos atestados aportados a la causa, se detallaba que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.